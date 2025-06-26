ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Кампания возмездия» Трампа против Гарварда заблокирована судом
«Кампания возмездия» Трампа против Гарварда заблокирована судом
«Кампания возмездия» Трампа против Гарварда заблокирована судом / TRT Russian
26 июня 2025 г.

Федеральный суд США приостановил указ Дональда Трампа, запрещавший Гарварду принимать новых иностранных студентов. Судья Эллисон Берроуз из Массачусетса назвала запрет частью «кампании возмездия» против университета и подчеркнула, что попытки государства контролировать авторитетное учебное заведение угрожают демократии.

Суд отверг аргументы администрации Трампа о «национальной безопасности» и напомнил о необходимости защищать свободу мысли и слова. Ранее Берроуз уже блокировала попытки Госдепа и Минбезопасности лишить виз иностранных студентов Гарварда, что вынудило бы тысячи покинуть страну.

Решение также препятствует плану администрации Трампа лишить университет более $2 млрд федерального финансирования, в том числе на медицинские и научные исследования.

Судебное противостояние происходит на фоне давления на университет за протесты, связанные с Газой, и за либеральные позиции в академической среде.

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