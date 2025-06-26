Федеральный суд США приостановил указ Дональда Трампа, запрещавший Гарварду принимать новых иностранных студентов. Судья Эллисон Берроуз из Массачусетса назвала запрет частью «кампании возмездия» против университета и подчеркнула, что попытки государства контролировать авторитетное учебное заведение угрожают демократии.

Суд отверг аргументы администрации Трампа о «национальной безопасности» и напомнил о необходимости защищать свободу мысли и слова. Ранее Берроуз уже блокировала попытки Госдепа и Минбезопасности лишить виз иностранных студентов Гарварда, что вынудило бы тысячи покинуть страну.

Решение также препятствует плану администрации Трампа лишить университет более $2 млрд федерального финансирования, в том числе на медицинские и научные исследования.

Судебное противостояние происходит на фоне давления на университет за протесты, связанные с Газой, и за либеральные позиции в академической среде.