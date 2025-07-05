Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отправится в Бразилию для участия в 17-м саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии.

Фидан примет участие в двух ключевых сессиях саммита — «Укрепление многовекторности, экономические и финансовые вопросы, искусственный интеллект» и «Окружающая среда, климатическая повестка COP30 и глобальное здравоохранение».

Турецкая сторона намерена подчеркнуть важность сохранения принципов многостороннего взаимодействия при решении глобальных вызовов и обратить внимание на конструктивную роль БРИКС в этом процессе. Ожидается, что Хакан Фидан озвучит позицию Турции по ситуации в Газе, отметит гуманитарную и дипломатическую активность Анкары и вновь укажет на угрозу, которую представляет израильская агрессия для мира и развития на Ближнем Востоке.

Турция также акцентирует внимание на том, что глобальное процветание возможно лишь на основе диалога, сотрудничества и устойчивости, а не военных конфликтов или торговых войн. Анкара выступает за справедливую и предсказуемую систему международной торговли и намерена поделиться собственным опытом в области защиты климата, устойчивого развития и здравоохранения.

Отдельное внимание будет уделено инициативе «Ноль отходов» и другим проектам, направленным на борьбу с изменением климата. Также Хакан Фидан расскажет о видении Турции по созданию устойчивой экосистемы в сфере искусственного интеллекта и передовых технологий.

Среди других заявленных тем — необходимость создания более справедливой и инклюзивной глобальной системы, направленной на сокращение бедности, преодоление неравенства и устранение разрыва в уровне развития между странами.

На полях саммита запланированы двусторонние встречи министра с представителями других государств.

В первый день саммита состоится сессия по вопросам глобальной безопасности и реформы управления с участием только стран-участниц БРИКС. Затем пройдут сессии с участием 11 членов объединения, 10 партнерских стран и 8 приглашенных государств, в том числе Турции, Азербайджана, Палестины, Кении, Колумбии, Мексики, Чили и Уругвая. В саммите также примут участие девять международных и региональных организаций.

БРИКС — неформальное объединение, созданное в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к группе присоединилась Южная Африка. В 2023 году в объединение вошли Египет, Эфиопия, ОАЭ и Иран. В 2025 году о присоединении Индонезии объявила председательствующая сторона — Бразилия. Постоянного секретариата у БРИКС нет, координацию осуществляет страна-председатель.