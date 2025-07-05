Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди заявил, что внешняя политика Турции строится не на конфронтации, а на принципах справедливости, мира и сотрудничества. По его словам, Анкара продолжит действовать с позиций уравновешенного лидерства, несмотря на провокации и давление со стороны других стран.

«Мы не оцениваем внешнюю политику через призму конфликта. Мы ведем ее с опорой на мир, и продолжим действовать в этом направлении. Нам пытаются расставить ловушки в огненном кольце вокруг нас, но, слава Богу, мы не поддались и не поддадимся», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать взаимодействовать с соседями и союзниками, укрепляя миротворческий подход.

«Те, кто хочет втянуть нас в конфликт, получают от нас другой ответ: Более справедливый мир возможен», — отметил он.

Он напомнил о сформулированных Турцией принципах: «Мир больше, чем пять стран» и «Более справедливый мир возможен», которые, по его словам, стали официальной частью внешнеполитического видения страны.

Президент Турции отметил, что независимый курс страны во внешней политике вызывает все большую поддержку у граждан.

«Сегодня наш народ гордится тем, как Турция отстаивает свою позицию на международной арене. Это укрепляет нашу решимость еще больше рассказывать правду и доносить ее до мира», — подчеркнул он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет и дальше выступать голосом обездоленных и угнетенных регионов.

«Мы хотим разрушить систему господства, в которой сильный всегда прав. Мы хотим донести, что справедливый порядок возможен только там, где различие между правым и виновным ясно и честно обозначено», — сказал он.

Он добавил, что Турция продолжит на всех платформах озвучивать ценности, в которые верит, и отстаивать свои национальные интересы громко, твердо и аргументированно.

По словам Эрдогана, Турция будет использовать не только традиционные дипломатические каналы, но и современные инструменты коммуникации.

«Мы будем применять и новые медиа, чтобы доносить свою правду еще шире. Для нас важно не только говорить, но и быть услышанными», — заявил он.

Президент подчеркнул, что Турция претендует на роль регионального и глобального лидера не только на словах, но и через реальные инициативы.

«Мы идём вперед с сильной моральной позицией. Но не ограничиваемся словами — мы действуем в инфраструктуре, образовании, экономике, обороне и дипломатии», — отметил он.