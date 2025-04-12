Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Мохамед Фики Омар ответил на вопросы журналистов в рамках Анталийского дипломатического форума.

Омар охарактеризовал форум как эффективную платформу, где высокопоставленные представители могут делиться опытом, обсуждать проблемы и искать решения. Он отметил, что содержание панелей отличается разнообразием, а участники предлагают аудитории разные точки зрения.

Касаясь двусторонних отношений между Сомали и Турцией, Омар подчеркнул, что исторические связи между странами восходят к османскому периоду. По его словам, отношения укрепились особенно после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сомали в 2011 году.

Министр отметил, что сотрудничество между странами вышло за рамки дипломатии и охватывает связи между народами, экономику, гуманитарную помощь, безопасность и развитие.

«Мы очень благодарны Турции за ее вклад в области гуманитарной помощи, безопасности, развития, инвестиций и экономического сотрудничества», — заявил он.

Говоря о борьбе с террористической организацией «Аш-Шабаб», Омар отметил, что эта борьба продолжается уже около 17 лет. Он сообщил, что в 2022 и 2023 годах были достигнуты важные успехи, несмотря на то, что в 2024 году внимание страны было временно отвлечено в связи с подписанием Эфиопией «незаконного меморандума о взаимопонимании».

Омар подчеркнул, что Сомали продолжает давать отпор нападениям и оттесняет боевиков. Он добавил: «Вы строите силы безопасности в мирное время, чтобы применять их во время войны, но в Сомали мы формируем силы прямо во время войны. Это создает трудности, но мы верим, что в ближайшем будущем сможем значительно ослабить влияние организации».

Касаясь отношений с Эфиопией, министр отметил, что, несмотря на более чем 600-летнюю историю соседства, взаимодействие между странами чаще основывалось на конфликтах и недопонимании. Однако Сомали стремится трансформировать процесс в модель сотрудничества.

Омар особо подчеркнул важность посреднической роли Турции, которая поддерживает хорошие отношения с обеими странами. Он напомнил, что благодаря инициативе Турции был подписан «Анкарский меморандум» между Сомали и Эфиопией и начались взаимные визиты.

«Наши отношения укрепляются. Мы верим, что сможем преодолеть трудности, с которыми столкнулись в прошлом году», — заявил министр.