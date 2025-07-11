ПОЛИТИКА
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Когда Европа разорвет связи с Израилем?
Евросоюз готовится пересмотреть отношения с Тель-Авивом, в частности, заморозить научные обмены
Когда Европа разорвет связи с Израилем?
Глава европейской дипломатии Кайя Каллас / AA
11 июля 2025 г.

Брюссель готов приостановить соглашение об ассоциации с Израилем на фоне обвинений в нарушениях прав человека в Газе, пишет Politico. По данным издания, Евросоюз изучает целый ряд мер, включая полную приостановку действия Соглашения об ассоциации ЕС–Израиль — оно регулирует торговлю и политическое сотрудничество между сторонами.

Документ, подготовленный Европейской службой внешнеполитической деятельности (ЕСВД), предлагает несколько вариантов. Самый жесткий — полная заморозка соглашения. Другой вариант — приостановка политического диалога с правительством Биньямина Нетаньяху, однако для этого потребуется единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Это почти невозможно, учитывая произраильскую позицию Венгрии.

Более реалистичный шаг — приостановка торгового раздела соглашения. Это лишит Израиль преференциального доступа к рынку ЕС и может быть принято квалифицированным большинством, без необходимости полного консенсуса. Даже такой шаг серьезно ударит по экономике Израиля, для которого Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером.

Также ЕС может запретить импорт товаров из незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Хотя общеевропейская мера потребует единогласия, документ указывает: страны-члены вправе вводить подобные ограничения на национальном уровне.

Среди других предложений — исключить Израиль из научных и образовательных программ ЕС, таких как Horizon и Erasmus, а также приостановить техническое сотрудничество и меморандумы о взаимопонимании.

Поводом для обсуждения стал доклад ЕСВД, в котором говорится, что Израиль нарушил свои обязательства по соблюдению прав человека. В частности, Израиль начал масштабную военную кампанию с применением оружия в густонаселенных районах Газы и ввел серьезные ограничения на доставку гуманитарной помощи.

Главы МИД ЕС обсудят предложения на саммите на следующей неделе. Тем временем глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас сообщила, что Брюссель смог договориться с Тель-Авивом о доставке гуманитарной помощи в Газу. Однако на деле ситуация пока так и не сдвинулась с мертвой точки.


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