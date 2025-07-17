Российская армия вновь нанесла массированные удары по территории Украины. Основные атаки пришлись на Днепр, Никополь и Доброполье.

В ночь на 17 июля в небе над Днепром украинская ПВО сбила 22 дрона. Однако несколько «Шахедов» достигли цели. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки погиб один человек. Ранения получили пятеро. В больницы доставлены мужчины 35, 37, 40 и 52 лет. Трое находятся в тяжелом состоянии.

В городе вспыхнули пожары, в том числе в Днепровском районе. Повреждено одно из предприятий, но его название не уточняется.

Тем же вечером российские военные обстреляли Никополь. Использовались РСЗО «Град» и FPV-дроны, которые сбрасывали боеприпасы. Ранения получили пять человек. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Поздно вечером 16 июля Россия атаковала Доброполье в Донецкой области. По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, на город была сброшена авиабомба весом 500 кг.

Погибли два человека. Ранения получили 27. Повреждены 304 квартиры в 13 многоэтажках, 54 торговые точки и восемь автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «ужасным, тупым российским террором». Он подчеркнул: «Никакого военного смысла в их ударах нет — только попытка унести как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия — в таких подлых ударах. Мы будем отвечать».

Ночью 16 июля российские дроны атаковали Харьков, Кривой Рог и Винницу. Повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Пострадали 12 человек.

С начала июля Россия резко увеличила воздушные удары по Украине. По данным властей, в июне было запущено 5438 беспилотников и 239 ракет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.