В Узбекистане ученые приступили к разработке отечественной вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев.

«Сегодня наши ученые создали первую молекулу белка S вакцины против COVID-19», – отметил глава Минздрава.

Хаджибаев добавил, что тестирование лекарственного средства на животных стартует в ближайшие дни. Когда вакцину начнут получать жители Узбекистана, пока неизвестно.

По состоянию на 1 апреля, согласно данным Worldometrs, в стране зарегистрировано 83 050 случаев заражения коронавирусом. 81 135 человек выздоровели, 630 скончались.

Ранее российские специалисты разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Клинические испытания препарата начались в октябре 2020 года: его тестировали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам экспертов, «у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу».

Массовое производство вакцины для животных может начаться в апреле. Интерес к препарату уже проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.