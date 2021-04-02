В Татарстане продолжается судебный процесс по «делу татарских бабушек», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества за чтение книг известного мусульманского богослова и толкователя Корана Саида Нурси в оригинале на османском языке. Речь идет о Накии Шарифуллиной, обвиняемой в организации деятельности организации «Нурджулар», и еще семерых жительниц Набережных Челнов, у которых были найдены печатные издания в рамках расследования заведенного на них уголовного дела.

Как пишет «Голос ислама», на прошедшем 23 марта заседании по запрету книг авторитетного ученого суд удовлетворил ходатайство адвокатов о проведении новой экспертизы в рамках этого процесса. По информации издания, предыдущую экспертизу проводили специалисты с «невысокой квалификацией, не владеющие языком оригинала и не являющиеся носителями языка» из Набережночелнинского государственного педагогического университета. Они сошлись во мнении, что книги Нурси либо представляют собой «идеологические источники религиозного экстремистского объединения «Нурджулар», либо содержат такие источники и «фрагменты» из них.

Вместе с тем ведущие турецкие специалисты – профессора из Ускюдарского университета в Стамбуле, являющиеся носителями турецкого языка, сделали собственное заключение по книгам Саида Нурси для суда. Они напомнили, что собрание произведений «Рисале-и Нур» было написано в период с 1927 по 1950 гг. Таким образом, невозможно иметь каких-либо указаний на Российскую Федерацию, которая была создана в 1991 году, указали ученые. Более того, нет никаких указаний на РФ и ее конституционный порядок, а также ни на какое-либо другое государство и его политический порядок.

«Книги “Рисале-и Нур” – это религиозные книги. Они определяют, описывают и объясняют основы исламской религии. Саид Нурси направил все свои силы и мысли только на это. Он показал, что не имеет отношения к политике и политическим структурам такой своей фразой как: “Прибегаю к Аллаху от сатаны и от политики”. Таким образом, не может быть и речи не только об использовании насилия для изменения политического устройства или попытки нарушить целостность страны, но даже малейшего намека на Российскую Федерацию и ее политическую систему», – отметили турецкие ученые.

По их словам, Нурси, который постоянно придерживался законов государства и требований безопасности, отрицал использование насилия во имя религии или любых других идей, считал сохранение общественного порядка одним из наиболее важных элементов справедливости.

Специалисты подчеркнули, что книги, о которых идет речь, печатаются и распространяются Управлением по делам религии Турецкой Республики (DIYANET). Если бы в них были бы какие-либо выражения, направленные на государственное учреждение или политический строй, добавили эксперты, государственные учреждения Турецкой Республики не стали бы посредниками в их издании.

Кроме того, как утверждают турецкие профессора, «нигде в работах «Рисале-и Нур» нет информации, обозначающей ненависть, гнев, враждебность, насилие, дискриминацию, сепаратизм в обществе, и это не представляется возможным». «В этих книгах нет выражения, которое побуждает к действиям против какой-либо этнической, религиозной или социальной группы (любой) или их представителям, и это невозможно, потому что у Нурси есть понятие «позитивной деятельности». Этому понятию, по его словам, он научился из Корана, и оно отражено во всех его состояниях, деятельности, текстах», – заключили турецкие эксперты.

Процесс по запрету книг Саида Нурси в современной России – самый долгий из всех – начался в 2001 году, отмечает издание. Спустя 20 лет, в январе 2021-го, начался суд уже по запрету оригиналов трудов богосолова на языке оригинала. Прокуратура Татарстана призвала запретить 163 издания в основном Нурси на турецком, татарском и русском языках. Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив сочинения Саида Нурси.

В 2010 году президент Турции Реджеп Эрдоган назвал богослова «совестью нации». Изучение его наследия в современной Турции и в других странах мира абсолютно легально.

Саид Нурси (1878 -1960) – известный мусульманский богослов и толкователь Корана. Российские муфтияты, специалисты Института востоковедения РАН, Организация исламского сотрудничества, ведущий исламский университет Аль-Азхар и Ватикан позитивно оценивают вклад авторитетного теолога в развитие диалога религий и цивилизаций.