В марте 2021 года водохранилище поверхностного стока в аннексированном Крыму, который страдает из-за засухи последние годы, пополнилось за счет осадков на 13 миллионов кубометров, сообщил местный Гидрометцентр. Тем не менее, воды в нем в итоге почти в два раза меньше, чем год назад.

«К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 миллионов куб. м, что на 13,082 миллионов куб. м больше, чем месяц назад, но на 44,87 миллиона куб. м меньше, чем в 2020 году», – говорится в заявлении синоптиков.

Выпавшие в марте осадки носили локальный характер. «В степных районах они составили норму, на Южном берегу Крыма 41-45% нормы, в северном предгорье – 112-146% нормы. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму», – отмечают метеорологи.

Снегопад в Крымских горах, сопровождаемый выпадением дождей, способствовал кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на полметра.

«В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание», – говорят специалисты. Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Водный кризис начался после того, как Россия аннексировала Крым, а Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей полуострова. Обмелению крупнейших водохранилищ также способствовала засуха: объемы Симферопольского, Аянского и Партизанского водохранилищ сократились в 10 раз, в них осталось не более 15% воды от проектного уровня.

О проблеме водоснабжения Крыма на ежегодной пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин. По его мнению, запасов пресной воды в регионе достаточно, но «этим в советское время никто не занимался». Путин пообещал не экономить на решении водного кризиса. Российские власти делают ставку на опреснители морской воды, однако президент считает данный метод «дорогим и неэффективным».