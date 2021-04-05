За последний год россияне стали чаще использовать ненормативную лексику в интернете, свидетельствуют данные «Медиалогии», опубликованные РБК.

Исследователи обнаружили, что в течение последних двух месяцев российские пользователи сделали в соцсетях более 20 миллионов публикаций, содержащих нецензурную брань. Для сравнения: годом ранее в феврале-марте 2020 года было зафиксировано на 10% меньше подобных публикаций – 18,3 миллиона.

Отмечается, что рост использования мата совпал с введением поправок в российское законодательство, обязывающих соцсети удалять нецензурную лексику. Основными темами для обсуждения, по данным аналитиков, стали приговор, вынесенный оппозиционеру Алексею Навальному, и последовавшие за ним санкции, аномальные холода в России, севший на мель в Суэцком канале сухогруз Ever Given и рост цен на продукты питания.

Всего «Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке, упоминания которых считала в постах и комментариях пользователей соцсетей с использованием собственных алгоритмов. В подсчетах учитывался русскоязычный сегмент социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

Ранее управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от издания «Свободные новости» удалить с сайта комментарий пользователя под ником «Мексиканец Педро», который написал по-русски сокращенное название города Охуэлос-де-Халиско (Ojuelos de Jalisco) под материалом, где читатели играли в «Города».

«Требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или отредактировать его», – заявили в ведомстве. Издание выполнило требование.