В России запланировали разработку сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн. Ее будут использовать для полетов к Луне и в дальний космос, в том числе и на Марс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях – свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн», – сказал Соловьев на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве.

Ранее, 30 марта, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что РФ способна ежегодно отправлять в космос 45 ракет среднего и тяжелого класса.

Рогозин также указал, что «Роскосмос» намерен вновь войти в число первых по количеству пусков. При этом он объяснил, что ракеты «пустыми не летают», поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если отечественные предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.

Ранее сообщалось о разработке ракет «Енисей» и «Дон». Первая имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту – 26 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая более мощная ракета имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

Однако в январе этого года Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Решение было принято после доклада главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ведомство планировало создать сверхтяжелую ракету «Енисей» к 2028 году. Эти работы были включены в программу развития российской космонавтики до 2030 года. Испытания сверхтяжелой ракеты были запланированы на 2035 год.

Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60–70-х годов, составляла порядка 140 тонн.