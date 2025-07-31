Военное руководство Мьянмы официально отменило режим чрезвычайного положения, который был введен после переворота в феврале 2021 года. Об этом сообщил официальный представитель хунты Зо Мин Тун.

Он пояснил, что решение принято для подготовки к выборам и перехода к многопартийной системе.

«Чрезвычайное положение сегодня отменено, чтобы страна могла провести выборы на пути к многопартийной демократии», — заявил представитель.

Заявление было сделано по итогам заседания Совета национальной обороны и безопасности под председательством главы хунты генерала Мина Аун Хлайна.

По данным региональных СМИ, отмена режима ЧП рассматривается как необходимый шаг для проведения выборов, которые обещано организовать до конца 2025 года.

Накануне Мин Аун Хлайн на церемонии в столице Нейпьидо подтвердил, что выборы планируется провести в декабре. Он заверил, что власти предпримут меры, чтобы обеспечить участие всех избирателей.