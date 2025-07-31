Военное руководство Мьянмы официально отменило режим чрезвычайного положения, который был введен после переворота в феврале 2021 года. Об этом сообщил официальный представитель хунты Зо Мин Тун.
Он пояснил, что решение принято для подготовки к выборам и перехода к многопартийной системе.
«Чрезвычайное положение сегодня отменено, чтобы страна могла провести выборы на пути к многопартийной демократии», — заявил представитель.
Заявление было сделано по итогам заседания Совета национальной обороны и безопасности под председательством главы хунты генерала Мина Аун Хлайна.
По данным региональных СМИ, отмена режима ЧП рассматривается как необходимый шаг для проведения выборов, которые обещано организовать до конца 2025 года.
Накануне Мин Аун Хлайн на церемонии в столице Нейпьидо подтвердил, что выборы планируется провести в декабре. Он заверил, что власти предпримут меры, чтобы обеспечить участие всех избирателей.
Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля 2021 года, обвинив гражданские власти в фальсификациях на выборах 2020 года. В день переворота армия арестовала главу правительства Аун Сан Су Чжи и других членов правящей партии.
Первоначально режим ЧП был введен на один год, но затем неоднократно продлевался.
После переворота в стране активизировались боевые действия. Против хунты выступили сразу несколько вооруженных формирований, в том числе Армия национального демократического альянса Мьянмы, Армия Аракана и Освободительная армия Таанга. Они объединились в альянс «Три братских союза» и начали военные действия против центральных властей.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с момента переворота в стране были убиты не менее 5 350 мирных жителей. Более 3,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в сентябре 2024 года заявила представитель ведомства Лиз Тросселл.