Основным организованным направлением туризма для россиян продолжает оставаться Турция, которая, по расчетам сервиса Travelata.ru, в марте сформировала 59% продаж, пишет «Коммерсант».

В аналогичный период в 2019 году этот показатель был на уровне 36%, напоминает издание.

Активный спрос на Турцию закономерен в связи с введенными в 2020 году карантинными ограничениями и все еще закрытыми границами с некоторыми странами, считает гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук.

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева, в свою очередь, отмечает, что рост спроса относительно 2019 года сейчас показывают все доступные организованным туристам зарубежные направления, но по Турции эта динамика более выражена из-за отсутствия ограничений на перевозку.

По оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, всего в Турцию в этом году могут приехать 5-6 миллионов организованных туристов из России, это сопоставимо с докризисным уровнем.

Несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, о замедлении динамики турпотока из России речи пока не идет. Остановить турпоток в Турцию, по словам Сацука, можно только запретами.

Туристический сезон в Турции уже стартовал. Власти заверяют, что зарубежные гости могут рассчитывать на безопасный и здоровый отдых в рамках сертификационной программы «Безопасный туризм», инициированной Министерством культуры и туризма страны на фоне пандемии коронавируса.