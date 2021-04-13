Полномочным представителем республики Башкортостан при президенте России, заместителем премьер-министра правительства региона назначен чеченец из Дагестана, генерал-майор ФСБ Умарпаша Ханалиев, сообщает пресс-служба представительства республики.

Глава РБ Радий Хабиров в ходе представления правительству нового полпреда отметил, что ему предстоит реформировать работу представительства региона в Москве, пишет «РБК Уфа».

Ханалиев ­ – генерал-майор ФСБ в отставке, Герой Российской Федерации, активный участник боевых действий на Северном Кавказе в двух чеченских кампаниях.

По неофициальной информации, звание героя РФ Умарпаша Ханалиев получил за участие в операции по ликвидации президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева в 1996 году.

В 2019 году исполняющим обязанности полномочного представителя Башкортостана при президенте России – заместителя премьер-министра правительства был назначен Роман Симандуев. В октябре 2020 года он подал в отставку. После этого полпредство республики в Москве в статусе исполняющего обязанности возглавлял Андрей Федоров.