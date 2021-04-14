Сын бывшего главы Республики Северная Осетия Алания Вячеслава Битарова избил сына лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского в московском аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент случился в понедельник вечером, 12 апреля, и был заснят на видео. По данным издания, Зелимхан Битаров и Олег Эйдельштейн вместе прилетели в Москву из Владикавказа. В ходе беседы между ними предположительно завязался политический спор. «Что ты хотел спросить? Иди сюда, мразь!» – кричит на видео человек, похожий на сына экс-главы Северной Осетии.

После этого Битаров нанес Эйдельштейну не менее четырех ударов в голову, отмечает Baza. Потерпевший написал заявление в полицию, точная причина конфликта пока не установлена.

Сын лидера ЛДПР, как пишет «Кавказский узел», обратился также к врачам, которые диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения мозга и травму гортани.

Согласно одной из версии, Битаров набросился на Эйдельштейна после фразы последнего о том, что «их время закончилось», намекающей на отца зачинщика драки Вячеслава Битарова, который недавно указом президента РФ был отправлен в отставку с поста главы республики. При этом полицейским Эйдельштейн рассказал, что просто подошел к Битарову и поинтересовался судьбой отца, спросив, чем он будет заниматься дальше.

Сын Жириновского так же связан с Северной Осетией: он участвовал в последних выборах в парламент республики.

В настоящее время врио главы республики назначен Сергей Меняйло, занимавший ранее пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

В марте этого года городской суд Тбилиси признал Виссариона Жванию – сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания – виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью 22-летнего Левана Топадзе. Последний является внуком экс-депутата парламента страны и бизнесмена Гоги Топадзе. Жвания приговорен к трем годам лишения свободы. Из них полтора он проведет в тюрьме, а вторую половину срока – в условном заключении, передают местные СМИ.

Виссарион (Буса) Жвания был задержан 2 августа 2020 года в Тбилиси и обвинен в попытке убийства Левана Топадзе. По версии следствия, между молодыми людьми случился конфликт, во время которого Жвания нанес Топадзе несколько ножевых ранений. Сам нападавший также был ранен в потасовке. Причина ссоры до сих пор официально не установлена. Гоги Топадзе отметил в беседе с журналистами, что это могло произойти из-за девушки.