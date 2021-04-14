Турция планирует до конца текущего года спустить на воду первый отечественный многоцелевой универсальный десантный корабль (УДК) TCG Anadolu, сообщилагентству Anadolu глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, изначально планировалось сдать корабль в начале 2022 года, однако по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана работы ускорились.

«При нынешних темпах работ самый крупный военный корабль Турции будет спущен на воду до конца текущего года. Не думаю, что сможем до этого времени доработать вопрос размещения на палубе ударных беспилотников. Однако TCG Anadolu будет готов к началу этапа доработки с целью размещения беспилотной авиации и самолетов Hürjet», – сказал он.

Развертывание БПЛА на TCG Anadolu изначально не предусматривалось, поэтому эти моменты не были учтены в проектировании и разработке корабля. Вопрос актуализировался в последний год, и специалисты думают над тем, как можно разместить дроны без серьезных модификаций, отметил Демир.

Глава управления оборонпрома Турции рассказал, что разработчики ударных БПЛА Bayraktar уже 14-15 месяцев занимаются вопросом создания аппаратов для базирования на УДК типа TCG Anadolu.

Официальная церемония первой резки стали для УДК Anadolu состоялась на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле 30 апреля 2016 года. Выступая на церемонии, президент Эрдоган заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного турецкого авианосца. УДК впервые был спущен на воду 4 мая 2019 года: крупнейший в истории турецких ВМС военный корабль был выведен из сухого дока для первых испытаний. После затопления дока TCG Anadolu был отбуксирован для прохождения первого этапа испытаний на воде, затем он снова вернулся в сухой док для дооборудования и завершения строительства.

Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина – 38 м, высота – 58 м. Полное водоизмещение корабля составит порядка 28 000 т. Экипаж состоит из 350 человек, еще около 700 человек будут входить в так называемый амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла, десантных катеров и бронетехники. При проведении гуманитарных операций TCG Anadolu сможет вмещать до 5000 человек.