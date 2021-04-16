В Ереванском метрополитене снимают указатели на русском языке, оставляя лишь те, что с надписями на армянском и английском, передает издание «Новости Армении». Указатели на русском уже убрали на станциях «Маршал Баграмян», «Площадь Республики», «Зоравар Андраник» и «Шенгавит».

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами отказался комментировать ситуацию. По его словам, ему требуется время для того, чтобы полностью ознакомиться с данной проблемой.

Позже руководство подземки Еревана выступило с разъяснением, что речь идет лишь об «обновлении» указателей. Пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян заверила, что после завершения процесса на всех станциях указатели вновь будут на армянском, русском и английском языках.

Ереванский метрополитен представляет собой одну линию с 10 станциями. По длине, пишет «МК», он занимает 169-е место в мире среди метрополитенов.

В июле 2020 года в Армении приняли закон, запрещающий бесплатную трансляцию на территории Армении российских телеканалов, которые впредь могли быть доступны только по кабельному телевидению. Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию объяснила принятое решение тем, что, по ее мнению, иностранные каналы представляют угрозу национальной безопасности Армении.

Под жестким запретом оказались не только российские каналы, но под удар в основном попали именно они как самые популярные после армянских.

В январе с. г. после поражения во Второй Карабахской войне и начала нового этапа в отношениях с Москвой Ереваном было решено вернуть российские телеканалы в эфир в обычном порядке. Право на вещание получили «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета» и «Россия-Культура». Вещание в Армении в соответствии с международным соглашением между Москвой и Ереваном ведет еще один российский канал «Мир» – он охватывает всю территорию СНГ.