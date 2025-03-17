Израильские военные удары за последние сутки убили по меньшей мере 15 жителей Газы, сообщили палестинские медики 16 марта. Это происходит на фоне усилий арабских и американских посредников по сохранению шаткого перемирия между Израилем и ХАМАС.

Согласно данным Минздрава Газы, девять человек, включая четырех журналистов, погибли в результате израильского авиаудара в Бейт-Лахии. Израильская армия заявила, что целью якобы были шесть членов ХАМАС, некоторые из которых якобы действовали под прикрытием журналистов. Однако в ХАМАС опровергли эти утверждения, подчеркнув, что все убитые — гражданские лица.

Еще четверо палестинцев были убиты в отдельных ударах по центру и югу сектора. В воскресенье израильский беспилотник выпустил ракету по группе людей в центральной части Газы, убив 62-летнего мужчину. Позже в результате удара в районе Зейтун погиб еще один палестинец.

Израильские военные отказались предоставить информацию об этих атаках.

Продолжающееся кровопролитие подчеркивает нестабильность трехэтапного соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто в середине января при посредничестве Катара, Египта и США.

Израиль хочет продлить первый этап перемирия, но ХАМАС настаивает на переходе ко второму этапу, который предусматривал освобождение новых заложников. 15 марта в Египте прошли переговоры о возможном обмене пленными, однако Израиль обвинил ХАМАС в «психологической войне».

С начала войны в октябре 2023 года в Газе погибли более 48 тыс. палестинцев, большая часть территории превращена в руины. С февраля Израиль вновь перестал пропускать гуманитарную помощь в эксклав, а также не выдает разрешения на ввоз строительной техники для расчистки завалов. Все это вновь ставит Газу на грань гуманитарной катастрофы, отметили в Управлении ООН по правам человека.



