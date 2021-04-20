К убийству посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова причастна террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Такой вывод содержится в полном тексте приговора суда по резонансному делу, который был оглашен накануне, сообщает Anadolu со ссылкой на документ.

Всего по делу о преступлении проходило 28 лиц, в том числе и сам глава секты FETÖ Фетуллах Гюлен.

Согласно вердикту Второго суда по особо тяжким делам Анкары, покушение на российского дипломата было спланировано и осуществлено с целью предотвращения полного раскола в рядах преступной организации Гюлена на фоне провала попытки вооруженного захвата власти в Турции (15 июля 2016 года), а также подготовки почвы для попытки повторного переворота в стране.

«Одной из целей организаторов покушения было нанесение ущерба турецко-российским связям. Однако основным замыслом было формирование условий для насильственной смены конституционного строя в Турции», – говорится в тексте приговора.

По данным прокуратуры, член террористической секты Гюлена из числа сотрудников Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Вехби Кюршад Акалын, известный как «Ведат», передавал информацию о деятельности посольства РФ в Анкаре «куратору» из числа приближенных Фетуллаха Гюлена по имени Гусейн Котудже.

«Именно так террористы, в том числе сам Гюлен, узнали о том, что Карлов не пользуется услугами телохранителей. Главарь террористов принял решение организовать покушение на российского дипломата и дал соответствующие указания подручным. Непосредственным исполнителем стал террорист Мевлют Мерт Алтынбаш», – говорится в тексте приговора.

«Куратор» Алтынбаша в рядах преступной организации Шахин Согют 9 декабря 2016 года приказал ему застрелить российского посла.

Убийство произошло 19 декабря 2016 на открытии посвященной России фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Террорист был ликвидирован на месте преступления.

Приговор по делу Карлова был оглашен 9 марта 2021 года.

Трое обвиняемых были приговорены к двум пожизненным срокам в тюрьме строгого режима, двое – к одному пожизненному сроку в тюрьме строгого режима. Семь подсудимых приговорены к различным срокам – от семи с половиной до десяти с половиной лет тюрьмы. Еще один подсудимый приговорен к 3 годам и 9 месяцам заключения за пособничество FETÖ.

Шесть подсудимых были освобождены решением суда.

Дела 9 подсудимых, в том числе Фетуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство.

В ноябре прошлого года 4-й суд по особо тяжким делам Анкары огласил приговор в отношении очередной группы участников попытки насильственного захвата власти в Турции, совершенной 15 июля 2016 года сторонниками террористической секты Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Один из фигурантов дела о событиях на авиабазе «Акынджи» близ Анкары бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС страны, приговорен к 79 пожизненным срокам. Аналогичный вердикт вынесен в отношении бывшего майора 143-й эскадрильи ВВС Турции Али Карабулута.

Суд также приговорил к 79 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима и бывшего пилота ВВС Хусейн Тюрка, который в день попытки переворота принимал участие в нанесении авиаударов по зданиям парламента, управления спутниковой связи TÜRKSAT и Управления спецназа МВД.