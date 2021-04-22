Цены в России на социально значимые продукты подорожали в марте на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это почти в три раза выше официального уровня инфляции, отмечают авторы исследования аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, на которое ссылается издание «Ведомости».

Утвержденный правительством список состоит из 24 социально значимых продуктов. Если в январе и феврале 2021 года средневзвешенный рост цен на все эти товары составил 13,3% и 15,4% соответственно, то в марте этот показатель достиг 15,6%. Больше всего подорожали картофель (на 58,9%), морковь (47,6%), сахар (44,7%), яйца (32,3%), гречневая крупа (34,8%) и подсолнечное масло (26,9%). По всем этим товарам рост цен в марте по сравнению с февралем был существеннее, чем в феврале по отношению к январю.

По данным «Лента.Ру», быстрее всего продукты дорожают в Пензенской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Нижегородской областях, а также в Северной Осетии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Марий Эл. В этих российских регионах стоимость социально значимых продуктов увеличилась на 19–21%.

По мнению экспертов, причиной роста цен стало увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, подорожание зерна на мировых рынках, а также слабеющий рубль, из-за которого дорожают импортное оборудование и сырье.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин указал на то, что в стране резко подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и другие продукты. В декабре российский лидер подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары. Несмотря на это, продукты продолжили дорожать, а многие торговые точки столкнулись с дефицитом некоторых товаров.

Между тем в Росстате сообщили, что за минувшую неделю (с 13 по 19 апреля) в России подорожали морковь, белокочанная капуста, картофель и яйца. По данным ведомства, морковь за семь дней подорожала на 1,7% , белокочанная капуста – на 1,6%, картофель и яйца – на 1,5%. Стоимость куриного мяса по стране в целом не изменилась, однако в 36 регионах оно подорожало на 0,1-1,9%, в четырех субъектах РФ – на 2,0-10,3%. Сахар в среднем подорожал на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,3 %.

В конце марта российское правительство на фоне увеличения стоимости сахарного песка и подсолнечного масла продлило соглашения по сдерживанию цен на эти два продукта. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла – до 1 октября этого года.