Казахстан готовит официальный ответ на решение Дональда Трампа ввести новые высокие пошлины на казахстанский экспорт в США, сообщило Министерство торговли и интеграции страны. В ведомстве уточнили, что работают над письменной реакцией на письмо президента США, в котором говорится о введении 25% тарифа на казахстанскую продукцию с 1 августа. В то же время в ведомстве подчеркнули: ответные меры не рассматриваются.

Письмо Трампа, адресованное президенту Касым-Жомарту Токаеву, стало частью более широкой кампании, в рамках которой пошлины объявлены для 14 стран. Трамп пояснил, что эти меры «необходимы для устранения несправедливых торговых барьеров».

«Если вы решите ввести свои собственные тарифы, то ваша ставка будет дополнительно прибавлена к нашим 25%», — пригрозил Трамп.

Еще в апреле президент США анонсировал зеркальные пошлины против почти 200 стран, обвинив их в создании неблагоприятных условий для американского экспорта. Для большинства ставка составила 10%, но Казахстан получил максимальные 27% — единственный в Центральной Азии. Позже решение отложили, но на этой неделе оно снова вступило в силу, при этом ставка для Казахстана снижена до 25%.

Казахстанский Минторг подчеркнул, что стремится к дипломатическому решению. «Мы нацелены на конструктивный диалог», — отметили в ведомстве.

Тем временем Япония, Южная Корея, Малайзия и другие страны также получили аналогичные письма. В ряде случаев пошлины достигают 40%. Трамп утверждает, что такие меры якобы необходимы из-за дефицита торгового баланса и препятствий для американских компаний. Он призвал государства перенести производство на территорию США, чтобы избежать дополнительных сборов.

Полный текст казахстанского ответа пока не опубликован, но эксперты полагают, что страна будет добиваться исключений или льготных условий через дипломатические каналы.

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