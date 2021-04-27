Мы не берем в расчет имеющуюся сейчас пандемию коронавируса – понятное дело, от нее страдает не только Турция. В целом, по остальным инфекционным заболеваниям в Турции все спокойно, туристы могут не переживать.

Самая распространенная зараза, пожалуй, это ротавирус. Неприятная болезнь. Нежелательная. Заразная. Но, как правило, она проходит быстро. 3-4 дня, максимум неделю поноса и рвоты, и затем наступает выздоровление. Чаще всего эту заразу цепляют дети в детских коллективах. От них заражаются и взрослые. Но в целом – курабельно, практически без осложнений и летального исхода. Хотя исключения, конечно, бывают.

Также, по нашим наблюдениям, в детских коллективах часто встречается педикулез. Да-да, те самые вши. Но и это тоже не смертельно. И, конечно же, никто не исключает повсеместно распространенные ОРВИ, грипп и другие инфекции дыхательных путей.

Но со всеми инфекциями ведется активная борьба – начиная от санитарных мероприятий и заканчивая вакцинацией детей и взрослых. Кстати, местный календарь детских прививок более полный, чем российский: в него входят дополнительные прививки, например, от ветряной оспы, гепатита А, чего, к сожалению, пока нет в российском календаре, и наши соотечественники вынуждены делать эти прививки платно.

Как видим, в последние годы в Турции достигнуты значительные успехи в сфере здоровья матери и ребенка, лечения инфекционных болезней и вакцинации.

Самыми же распространенными заболеваниями являются неинфекционные (НИЗ). Сегодня причины смерти все больше связаны с НИЗ. Число этих болезней продолжает расти параллельно с ростом пожилого населения. Неблагоприятное воздействие НИЗ на систему здравоохранения постоянно усиливается и угрожает социально-экономическому развитию страны.

НИЗ являются причиной 87% всех смертей. Вероятность преждевременной смерти (до 70 лет) от НИЗ в Турции составляет 18%. Почти половина всех случаев смерти вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями. 5основных заболеваний в Турции, ставших причинами смерти в 2019 году:

– Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

– Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт)

– Рак легких

– Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

- Болезнь Альцгеймера

Особенности менталитета и способы профилактики НИЗ

Неизбежное увеличение численности пожилого населения Турции побудило правительство разработать многосекторальный план действий Минздрава страны по неинфекционным заболеваниям на 2017–2025 годы. Намечен ряд национальных задач, основанных на глобальных принципах, сформулированных в Политической декларации ООН по НИЗ.

Утверждены планы по сокращению употребления табака на 30%, снижению потребления соли на 30% и повышению уровня физической активности на 10%. В Турции самый высокий уровень потребления соли в Европе, даже при снижении текущего уровня потребления на 30%, среднее потребление соли все равно останется на уровне 138% отрекомендованных ВОЗ уровней.

Исследование SALTurk, проведенное в Турции в 2008 году, обнаружило, что взрослые турки потребляют 18 г соли в день. Есть и хорошая новость: по результатам SALTurk2, проведенного в 2012 году, суточное потребление соли снизилось до 14,8 г вследствие уменьшения содержания соли в хлебе.

Турция участвует в глобальном исследовании употребления табака. Сравнение двух опросов, проведенных с разницей в 4 года, показало: распространенность курения снизилась с 31,2% в 2008 г. до 27,1% в 2012 г. Это верно как для мужчин, так и для женщин.

Недостаточная физическая активность

Это одна из серьезных проблем в настоящее время. По подсчетам ученых, в 2010 году 3,2 миллиона смертей были связаны с гиподинамией. Люди, имеющие недостаточную физическую активность, имеют риск смерти на 20–30% выше по сравнению с теми, кто занимается хотя бы 30 минут несколько раз в неделю. Почти половина мужчин и женщин в Турции сообщили, что они проводят более четырех часов перед телевизором или сидя за компьютером.

Согласно исследованию турецкого кардиологического общества, охватившего 3681 человека в возрасте старше 30 лет, 25% мужчин и 44% женщин в Турции страдают ожирением. Распространенность ожирения увеличилась с 1990 года: она удвоилась среди мужчин и увеличилась с 40% до 50% у женщин.

Исследование распространенности гипертонии в Турции (PatenT2), проведенное в 2012 году, показало: 30% населения страдают артериальной гипертензией.

Любопытное исследование провели турецкие ученые в 2017 году. Они изучили, как снижение факторов риска сможет снизить смертность населения от НИЗ. Так, если бы Турция выполнила свои целевые показатели по сокращению потребления табака и соли на 30% и увеличению физической активности на 10%, можно было бы предотвратить примерно 19 859 смертей.

Эти результаты могут помочь Турции определить приоритетность мер по снижению смертности от НИЗ на треть к 2030 году.

Исследование показало, что сокращение потребления соли представляет собой наибольшую возможность для снижения смертности в Турции. При этом даже значительное сокращение потребления алкоголя оказывает незначительное влияние на население из-за низкой распространенности потребления алкоголя.

Как ни странно, но большая часть населения не потребляет фрукты и овощи ежедневно. Недостаточное потребление фруктов и овощей также является одной из причин заболеваемости и смертности.

Лечение основных заболеваний в Турции: успехи и препятствия

Недавние исследования в Турции подтверждают значительное снижение артериального давления, уровня холестерина и распространенности курения среди населения. Однако распространенность ожирения и диабета в настоящее время резко увеличиваются, как и в большинстве других стран.

Примерно 25–55% снижения смертности от ИБС в развитых странах связано с использованием доказанных методов лечения: аспирин, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина, статины, фибринолиз, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и аорто-коронарное шунтирование (АКШ).

Благодаря внедрению новых методов лечения и профилактической работе в период с 1995 по 2008 год уровень смертности от ишемической болезни сердца в Турции снизился на 34% у мужчин и 28% у женщин.

Частота инсультов в Турции высока и растет даже среди молодого населения. Хотя уровень смертности снижается, инсульт по-прежнему на втором месте по причинам смерти в стране. По данным Турецкой статистической организации, в 2017 году от инсульта умерло 40 тысяч человек.

Население не имеет достаточной осведомленности о лечении и профилактике острого нарушения мозгового кровообращения. Есть проблемы с организацией транспортировки пациентов для раннего лечения инсульта. Услуги нейрореабилитации, как правило, ограничены большими городами. Другая проблема заключается в том, что врачи не всегда решаются назначать антикоагулянты пациентам с фибрилляцией предсердий, приводящей к инсульту.

Но есть и хорошая новость: министерство здравоохранения активно работает над улучшением стратегии лечения инсульта во всей Турции.

Внутривенный тромболизис – современный одобренный метод восстановления кровообращения у пациентов с ишемическим инсультом.

Европейская организация по лечению инсульта (ESO) разрабатывает рекомендации, чтобы помочь врачам в их практической деятельности. В настоящее время в Турции также применяется тромболитическая терапия, что помогает улучшить прогноз пациентов с инсультом.

Что касается ХОБЛ, в 2001 году была создана глобальнаяинициатива по обструктивной болезни легких (GOLD) для повышения эффективности диагностики и лечения этого заболевания. С тех пор рекомендации ежегодно обновляются. Турецкие пульмонологи также основываются на GOLD в лечении ХОБЛ.

Турецкое общество иммуноонкологии разработало стратегию по лечению и диагностике рака легких:

– обеспечение соблюдения международных рекомендаций в Турции

– повышение доступности новых методов лечения, зарегистрированных в мире, для турецких граждан

– обеспечение качественной иммуногистохимической и молекулярной диагностики

– увеличение количества отделений паллиативной помощи с целью повышения качества жизни пациентов и их родственников на последнем этапе терапии

Также проводится работа по расширению клинических испытаний противоопухолевых препаратов на базе турецких клиник. Перед здравоохранением стоит задача повысить доступ пациентов к новым методам лечения на более ранней стадии, а у врачей должно быть разрешение на использование этих лекарств.

Для улучшения качества жизни пациентов с деменцией и их родственников в 1997 году было создано Турецкое общество борьбы с болезнью Альцгеймера. В настоящее время ассоциация работает над увеличением количества медицинских центров, специализирующихся на лечении деменции.

Несмотря на то, что полное лечение болезни Альцгеймера невозможно, ранняя диагностика и лечение могут улучшить качество жизни пациента. Современные лекарства могут замедлить разрушение клеток мозга при своевременном назначении.

Вместо послесловия

Современная медицина не стоит на месте и развивается семимильными шагами. Многие из тех болезней, что считались неизлечимыми ранее, сейчас успешно поддаются терапии. Есть все предпосылки к тому, чтобы побороть и эти распространенные болячки. К тому же помните, что уровень здоровья населения на 50% зависит от образа жизни и лишь на 10% – от здравоохранения (Кстати, про ЗОЖ мы писали ранее).

Если вы ждали знак, чтобы бросить курить или начать заниматься спортом, – то вот он! Берегите свое здоровье и не болейте!