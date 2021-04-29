Вице-премьер Туркменистана и сын президента страны Гурбангулы Бердымухаммедова Сердар запретил жителям Ашхабада и Туркменабада стоять в очередях у государственных магазинов, пишет «Радио Азатлык». Он обосновал это тем, что скопления людей «дискредитируют имидж» его отца.

По новым правилам, граждане должны предварительно зарегистрироваться и прийти в магазин за товарами только в назначенное время после звонка продавца.

В отличие от Ашхабада очереди в Туркменабаде запрещены не полностью: перед магазинами позволяют собираться до четырех человек. Остальные вынуждены ждать в подъездах соседних домов.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», – рассказал житель Туркменобада, пожелавший остаться неизвестным.

СМИ также пишут о том, что в Ашхабаде уже начали арестовывать людей, нарушивших запрет на очереди.

В стране-экспортере нефти несколько лет продолжается экономический кризис, из-за чего постоянно дешевеет национальная валюта на черном рынке и падает покупательная способность населения. Многие граждане не могут приобретать продукты на рынках и в частных торговых точках, поэтому вынуждены ходить только в государственные магазины, где товары продаются по установленной правительством цене.

В госмагазинах субсидированная продукция отпускается с 6 до 8 утра, на всех ее обычно не хватает. В январе стало известно о том, что хлеб в госмагазинах продают по справкам о количестве членов семьи и отсутствии задолженности по ЖКУ.

По регламенту, в месяц на одного человека положено по литру хлопкового масла, литру подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса. Те, кто не успел приобрети свой продуктовый паек, лишатся его и в следующем квартале. Об этом покупателей предупреждают продавцы в государственных магазинах.

До этого в Туркменистане поочередно запретили автомобили всех цветов (кроме белого) и коронавирус.