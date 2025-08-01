В ночь на 31 июля в Усинске, вскоре после утренней молитвы, произошел поджог местной мечети. Дежурный имам Рафис заметил задымление у входной двери, а прибывшие пожарные локализовали возгорание за 20 минут, предотвратив серьезные последствия. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция установила и задержала 20-летнюю жительницу Усинска, попавшую на камеры видеонаблюдения во время поджога. МВД по Республике Коми сообщило в четверг, девушка, ставшая жертвой телефонного мошенничества, облила входную дверь бензином и подожгла ее. Подозреваемая была передана в УФСБ по Республике Коми для дальнейшего расследования.

В региональном МВД предупредили: «Выполняя просьбы незнакомых людей, вы рискуете стать террористом и получить наказание в виде лишения свободы на долгий срок».

Председатель ДУМ Республики Коми муфтий Валиахмад Гаязов поблагодарил пожарных и полицию за оперативность и призвал мусульман сохранять спокойствие.