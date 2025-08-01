В ночь на 31 июля в Усинске, вскоре после утренней молитвы, произошел поджог местной мечети. Дежурный имам Рафис заметил задымление у входной двери, а прибывшие пожарные локализовали возгорание за 20 минут, предотвратив серьезные последствия. Об этом сообщают местные СМИ.
Полиция установила и задержала 20-летнюю жительницу Усинска, попавшую на камеры видеонаблюдения во время поджога. МВД по Республике Коми сообщило в четверг, девушка, ставшая жертвой телефонного мошенничества, облила входную дверь бензином и подожгла ее. Подозреваемая была передана в УФСБ по Республике Коми для дальнейшего расследования.
В региональном МВД предупредили: «Выполняя просьбы незнакомых людей, вы рискуете стать террористом и получить наказание в виде лишения свободы на долгий срок».
Председатель ДУМ Республики Коми муфтий Валиахмад Гаязов поблагодарил пожарных и полицию за оперативность и призвал мусульман сохранять спокойствие.
Последние два года ознаменовались ростом числа поджогов мечетей на территории России, а также увеличением попыток таких актов. Так, 30 июня в Рязанской области ФСБ задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в подготовке террористического акта в мечети Аль-Сахаба на улице Пионерской. По данным следствия, юноша планировал поджечь здание религиозного учреждения с использованием самодельных зажигательных устройств.
Накануне исламского праздника Ураза-байрама в марте в подмосковном Егорьевске неизвестные сожгли местную мечеть. Позже запрещенная в России ультраправая националистическая «автономная боевая группа» взяла на себя ответственность за поджог мусульманского сооружения. В опубликованном в мессенджере Telegram манифесте ультраправые приурочили акцию к празднику Ураза-байрам и заявили, что «мечетям не должно быть места» в России.
В декабре прошлого года ультраправые также взяли на себя ответственность за поджог мусульманского центра «Нур» в подмосковном Серпухове. Также на протяжении 2024 года в Башкортостане при неизвестных обстоятельствах сгорели четыре мечети: одна в декабре, две в апреле и одна в сентябре.
За последние годы радикалы сформировали сеть закрытых каналов в Telegram, на которых публикуют видеозаписи избиений нерусских прохожих, дворников и курьеров. Только в ноябре 2024 года ими было опубликовано 58 роликов, на которых зафиксированы 85 нападений.