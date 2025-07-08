Европейский союз готовит самые жесткие санкции против России за все время войны в Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, новые меры напрямую ударят по нефтяным доходам Москвы и международным финансовым структурам, которые помогают Кремлю пополнять военный бюджет и продолжать войну.

«Эти санкции обескровят ресурсы Путина», — добавил министр, уточнив, что Франция координирует действия с американскими законодателями. В США также готовится законопроект, предусматривающий 500-процентные пошлины на торговлю с любыми странами, поддерживающими Россию, но отказывающимися помогать Украине.

С начала войны в феврале 2022 года ЕС уже утвердил 17 пакетов санкций. Сейчас ведется работа над восемнадцатым. По словам вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, страны ЕС планируют согласовать его уже на этой неделе — несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии.

Стефанишина напомнила, что именно Венгрия ранее затягивала принятие 17-го пакета. Однако представители Словакии в ЕС отвергли информацию о блокировании и заявили, что вопрос не стоит в повестке дня Совета ЕС. Тем не менее, в июне и июле Братислава выдвигала претензии по плану RePowerEU, направленному на отказ от российской энергии к 2027 году. Еврокомиссия, по данным Минэкономики Словакии, учла часть требований.

18-й пакет санкций, как пишут украинские СМИ, будет включать полный запрет на любые транзакции, связанные с проектами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», снижение потолка цен на российские нефтепродукты с $60 до $45 за баррель и включение в черный список 77 танкеров, перевозящих нефть в обход санкций.

Также предусматривается запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, и отключение от системы SWIFT 22 российских банков и иностранных посредников. Под ограничения попадают также Российский фонд прямых инвестиций и его дочерние структуры.

Цель, по словам французского министра, — добиться от Владимира Путина прекращения огня. Но в Брюсселе ключевым остается вопрос — смогут ли страны ЕС преодолеть внутренние разногласия, в частности, добиться согласия от Будапешта и Братиславы.

Связанные TRT Global - Чем грозят россиянам «самые жесткие» санкции ЕС?



