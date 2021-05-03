Объем турецких инвестиций в Казахстан по итогам 2020 года увеличился на 1,3% по сравнению с 2019 годом и составил $362,4 миллиона, говорится в подготовленном казахским МИД докладе «Новый исторический этап в инвестиционном сотрудничестве Казахстана и Турции».

В документе также сказано, что это рекордное количество инвестиций из Турции за всю историю независимого Казахстана. Оно сопоставимо только с привлеченными в республику объемами турецкого капитала в 2007 ($347,6 миллиона) и 2019 ($357,8 миллиона) годах.

«Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году нами в различных форматах были проведены более 400 переговоров с турецкими компаниями и организованы визиты 30 потенциальных инвесторов в Казахстан», – приводятся в отчете слова посла Казахстана в Турции Абзала Сапарбекулы.

Как отметил посол, по итогам 2020 года в Туркестанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Костанайской областях, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент благодаря инвестициям турецких компаний были реализованы восемь проектов на сумму порядка $190 миллионов.

В их числе строительство международного аэропорта в Туркестане, производство влажных салфеток, фанеры и муки, а также открытие медицинских диагностических центров и многоуровневого паркинга.

«Братская Турция в настоящее время входит в число наиболее активных иностранных стран-инвесторов в Казахстане. До конца этого года с участием турецких инвесторов планируется ввод в эксплуатацию 10 таких проектов, как производство газовых и электрических плит, кондитерских изделий, подгузников, минеральной воды и напитков, индустриальных и медицинских респираторов FFP2-3, прицепной техники, удобрений и низковольтных кабелей, а также строительство теплоисточника и центра томотерапии», – заявил замминистра иностранных дел Алмас Айдаров.

В МИД республики отметили, что в целом в Казахстане к 2023 году по сравнению с 2016 годом планируется удвоить количество проектов с участием турецких инвесторов.

Рост турецких инвестиций стимулируют и визиты высокопоставленных лиц. «В целом следует отметить, что в ходе визита первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева – в Анкару в 2018 году, премьер-министра Аскара Мамина в 2019 году и заместителя премьер-министра Мухтара Тлеуберди в 2021 году в Турцию были достигнуты договоренности по дальнейшему углублению сотрудничества с турецкими инвесторами», – отметили в МИД Казахстана.

Согласно отчету Министерства торговли Турции «Об инвестициях за рубежом», за последние четыре года Казахстан поднялся на 14 позиций в рейтинге стран, наиболее привлекательных для турецких компаний.

«Сегодня в число глобальных турецких холдингов, реализовавших в Казахстане проекты в обрабатывающей промышленности и в рамках государственно-частного партнерства, входят Yıldız Holding, Yıldırım Holding, YDA Holding, Abdi Ibrahim, Aselsan, Anadolu Endüstri Holding, Borusan Holding, TAV Havalimanları Holding, Ulkar Holding и другие», ­– подчеркивается в документе.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в результате последствий глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году объем прямых инвестиций в мире снизился на 42%.