В Вашингтоне прошла пресс-конференция организации «Врачи против геноцида» (DAG), участники которой обвинили Израиль в массовом голоде и убийствах в секторе Газа, а администрацию США — в соучастии в происходящем.

Перед зданием Конгресса США медики, в том числе врачи и медсестры, выступили с призывом к администрации президента Дональда Трампа и международному сообществу вмешаться, чтобы прекратить гуманитарную катастрофу.

На мероприятии также присутствовала член Палаты представителей США Рашида Тлейб, которая заявила, что «режим апартеида» Израиля приговорил Газу к голоду. Она назвала действия израильских сил военным преступлением.

«Мы должны действовать сейчас. Использование голода в качестве оружия — это военное преступление», — сказала Тлейб. По ее словам, все 2,1 млн жителей Газы страдают от голода и болезней, а около 500 тыс. находятся на грани «катастрофического голода».

Она добавила, что израильские силы целенаправленно обстреливают палестинцев, стоящих в очередях за едой. По данным ООН, за последние два месяца были убиты более 1000 человек. Тлейб назвала так называемый «Фонд гуманитарной помощи Газе» «бесчеловечной и аморальной организацией» и вновь призвала США прекратить военную помощь Израилю.

Один из основателей DAG доктор Нидал Джбур заявил, что происходящее в Газе — это геноцид. Он подчеркнул, что правительство США финансирует эти преступления за счет налогоплательщиков.

«Дети голодают и получают ранения, пытаясь купить хлеб, а церкви и мечети бомбят. Это не медленно развивающийся кризис. Это массовая смерть, которая происходит в реальном времени», — сказал он.

Джбур также раскритиковал «Фонд гуманитарной помощи Газе», назвав его «ловушкой смерти» и призвал к его ликвидации.

После пресс-конференции члены DAG провели акции протеста у посольств Египта, Израиля и у Белого дома в парке Лафайет.

Организация «Врачи против геноцида» — международное медицинское объединение, выступающее против геноцида, в защиту справедливости и прав медицинского сообщества в зонах военных конфликтов. Организация призывает создавать местные отделения DAG для усиления давления на международные структуры.