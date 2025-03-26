ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обвиняет оппозицию и цитирует Солженицына
В своем выступлении перед парламентской группой правящей партии турецкий лидер обвинил оппозицию во лжи и коррупции, использовав цитату знаменитого русского писателя
Президент Эрдоган обвиняет оппозицию и цитирует Солженицына
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
26 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития (AK). В центре его выступления оказались обвинения в коррупции в муниципалитетах Стамбула, управляемых оппозицией.

Эрдоган особо подчеркнул масштаб коррупционных схем в администрации Стамбула и районных муниципалитетах, заявив, что они «достигли невиданных высот в сфере коррупции, воровства и вымогательства». Президент утверждал, что расследования выявили многочисленные факты нарушений, от незаконного присвоения средств до взяточничества.

«Если бы вы решили снять сериал о коррупции в муниципалитетах Стамбула, управляемых CHP, вы обнаружили бы материала больше, чем для всех бразильских телесериалов», — заявил Эрдоган.

Наиболее ярким моментом выступления стала цитата, которую Эрдоган приписал Александру Солженицыну: «Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут». Однако, невзирая на это, оппозиция все равно продолжает «лгать без стыда и совести», заявил Эрдоган.

По словам президента, эта цитата идеально описывает нынешнюю ситуацию с оппозицией: «Да, и члены преступной организации, окопавшиеся в муниципалитетах, и руководство CHP сознательно лгут народу. Да, они сознательно притворяются перед народом, разыгрывают спектакль. Да, они сознательно пытаются обмануть людей, несмотря на совершенные кражи».

Эрдоган обвинил руководство CHP в попытках подавить скандал, выводя людей на улицы и создавая хаос, вместо того чтобы отвечать на обвинения. «Обратите внимание, они злятся не на вора, а на того, кто его поймал. Они защищают не тех, кто выполняет свой долг, а тех, кто замешан в коррупции», — подчеркнул он.

Президент Турции также отверг обвинения в том, что правительство стоит за расследованиями против оппозиции, заявив, что разоблачения являются результатом внутренней борьбы в самой CHP. «Из-за гражданской войны внутри Народно-республиканской партии ваша коррупционная схема разоблачена. Вы не сможете скрыть свою грязь. Прекратите разбрасываться грязью направо и налево», — заключил Эрдоган.

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