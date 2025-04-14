Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация Североатлантического договора утратила актуальность после исчезновения Советского Союза. По его словам, после распада восточного блока и старой политической системы исчезла и угроза, ради которой создавался Альянс.

По мнению Лаврова, НАТО следовало ликвидировать еще в 1990-е годы. Вместо этого, подчеркнул министр, блок провозгласил себя единственной силой, способной давать гарантии безопасности. Он назвал эту стратегию «провальной» и заявил, что вопрос роспуска НАТО до сих пор остается актуальным.

Лавров обвинил и НАТО, и ОБСЕ в неспособности обеспечить стабильность и безопасность. По его словам, обе структуры потерпели неудачу. Министр заявил, что Альянсом манипулируют те, кто не хочет делиться выгодами, полученными от контроля над безопасностью.

Он добавил, что главной целью евроатлантического сообщества стало «наращивание напряженности и ремилитаризация Европы», включая Германию. По словам Лаврова, в авангарде этого процесса находятся Германия, Франция и Великобритания. Он обвинил их в подготовке к новой войне.

Министр также напомнил, что НАТО не выполнил обещания, данные Советскому Союзу и России. Он сослался на заверения, которые давались Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину о нерасширении Альянса на восток. По его словам, письменные гарантии не предоставлялись, но этого и не требовалось. Лавров заявил, что в российской традиции «договоренности заключались на честное слово и рукопожатие, и это считалось обязательным».

Президент России Владимир Путин также неоднократно критиковал НАТО. Он обвинял Альянс в том, что тот вынудил Россию начать войну в Украине. По словам Путина, США использовали НАТО для расширения влияния и стремились разорвать связи между Россией и Европой.

«Просто вынудили нас на ответные действия, в этом смысле добились, чего хотели», — заявлял Путин.

Президент России также называл НАТО «откровенным анахронизмом с идеологическими клише и инструментом удержания власти мирового меньшинства».