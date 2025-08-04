Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф отправится в Россию за два дня до истечения 10-дневного срока, который Вашингтон установил для прекращения огня в Украине.
«Он приедет 6 или 7 августа», — сказал Трамп 3 августа, общаясь с журналистами.
Отвечая на вопрос, какое послание Уиткофф передаст Москве и что может сделать Россия, чтобы избежать новых санкций, Трамп ответил: «Да, [Россия может] договориться, чтобы люди перестали гибнуть».
Президент США также подтвердил, что две американские атомные подводные лодки, направленные ближе к российским границам после заявлений бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, уже находятся «в регионе». Тип подлодок и их точное местоположение он не уточнил.
В конце июля Трамп выдвинул Москве ультиматум: в течение 10 дней — до 8 августа — российская армия должна прекратить боевые действия в Украине. В противном случае США введут санкции и примут дополнительные меры.
1 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет «длительного и прочного мира», который устроит и Россию, и Украину. Он подчеркнул, что цели российской стороны не изменились: Киев должен признать оккупированные территории российскими, отказаться от планов вступления в НАТО, а Запад — снять санкции.
Трамп отреагировал на заявления Медведева, в которых тот допустил возможность ядерного конфликта, приказом разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах».
«Он [Медведев] заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — заявил Трамп.