Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф отправится в Россию за два дня до истечения 10-дневного срока, который Вашингтон установил для прекращения огня в Украине.

«Он приедет 6 или 7 августа», — сказал Трамп 3 августа, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос, какое послание Уиткофф передаст Москве и что может сделать Россия, чтобы избежать новых санкций, Трамп ответил: «Да, [Россия может] договориться, чтобы люди перестали гибнуть».

Президент США также подтвердил, что две американские атомные подводные лодки, направленные ближе к российским границам после заявлений бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, уже находятся «в регионе». Тип подлодок и их точное местоположение он не уточнил.

В конце июля Трамп выдвинул Москве ультиматум: в течение 10 дней — до 8 августа — российская армия должна прекратить боевые действия в Украине. В противном случае США введут санкции и примут дополнительные меры.