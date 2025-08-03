Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину на фоне ее призывов к полному и длительному прекращению огня. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees.

По ее словам, нынешняя администрация США выступает за «долговременный, прочный и устойчивый мир в регионе». Хьюстон подчеркнула: «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения».

Она добавила, что Вашингтон надеется на продолжение переговоров между Россией и Украиной, подобных тем, которые прошли в Стамбуле. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать, что все мы увидим прочный мир», — отметила она.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро завершить войну, но позднее пояснил, что эти слова «содержали элемент сарказма». Впоследствии он допускал, что США могут отказаться от посреднической роли из-за отсутствия результатов.