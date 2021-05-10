ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
День Победы в Москве: метеозащита - ₽417 млн, подарки ветеранам - ₽9,2 млн
Свыше 33 тыс российских ветеранов получили по ₽10 тыс (в общей сложности свыше ₽330 млн), в то время как в Казахстане и Узбекистане им вручили от ₽85 до ₽174 тыс. Праздничные мероприятия в Москве обошлись казне намного дороже - в более чем ₽850 млн
День Победы в Москве: метеозащита - ₽417 млн, подарки ветеранам - ₽9,2 млн
Фото: ТАСС / Others
10 мая 2021 г.

На празднование Дня Победы в Москве было потрачено ₽855,4 миллиона, пишут«Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Это меньше, чем в 2020 году – тогда из казны было выделено более миллиарда рублей.

Больше всего средств ушло на метеозащиту в день проведения парада – ₽417,4 миллиона. Накануне в столице шел непрерывный дождь: на город выпало более половины месячной нормы осадков. Был перекрыт максимум осадков для 8 мая за 70 лет метеонаблюдений в Москве. Несмотря на это, 9 мая погода была прохладной и влажной.

При этом на праздничные наборы для ветеранов в московском департаменте соцзащиты было выделено ₽9,2 миллиона.

Более 33,2 тысячи ветеранов Второй мировой войны по всей стране получили в честь праздника по ₽10 тысяч, т. е. в общей сложности было потрачено свыше ₽330 млн. Это меньше, чем в Казахстане и Узбекистане. Например, каждый узбекский ветеран по указу президента Шавката Мирзиеёва получил по 12 миллионов сумов (более ₽85 тысяч). В Казахстане ветеранам выплатили по 1 миллиону тенге (₽174 тысячи).

В этом году в параде участвовало более 190 единиц техники, 12 тысяч военнослужащих и 76 единиц авиации. Президент России Владимир Путин оценил организацию торжественных мероприятий положительно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us