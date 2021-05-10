Группа действующих французских военных выступила в поддержку открытого письма, написанного отставными генералами властям республики с предупреждением о гражданской войне. Новое послание и предисловие к нему размещены в еженедельнике Valeurs actuelles.

Его авторы из антитеррористического спецподразделения, чьи имена не называются, осуждают власти Франции, которые раскритиковали первое обращение отставных генералов, предупредивших о риске госпереворота. «К ним отнеслись как к мятежникам, когда их единственный грех – любовь к своей стране», – говорится в тексте. – Мы видим насилие в наших городах и деревнях, мы видим, как определенные сообщества доминируют в общественной сфере и в дебатах, мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой».

Военные, имеющие боевой опыт в горячих точках, жалуются, что гибли в борьбе с исламским экстремизмом, а «правительство на французской земле постоянно идет на уступки [мусульманам]». В опросе, проведенном агентством Harris Interactive в прошлом месяце, 58% опрошенных согласились с заявлением бывших офицеров.

Первое письмо отставных французских генералов, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов», было опубликовано в апреле. Они заявили, что «исламисты» якобы устанавливают свои порядки в разных регионах страны, а в целом в республике фактически идет «расовая война», которая может привести к ее разрушению и стать причиной многочисленных человеческих жертв. «Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», – заявили авторы письма. Они также предупреждают о возможном перевороте и установлении режима военной хунты в том случае, если Макрон не прекратит бездействовать. «Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», – резюмировали отставные военные.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал несмелым поступком поддержку действующими военными обращения офицеров и отставных генералов к президенту Франции, заявивших об угрозе «распада» страны. «Речь идет об анонимных личностях. В этом их смелость — в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошел на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными. <…> Как смешно это «храброе» общество, которое предоставляет голос анонимам», — сказал он в эфире телеканала BFM TV.

В правительстве Эммануэля Макрона ранее также осудили письмо генералов, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванным решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость. Начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр заявил, что авторов письма ожидает дисциплинарная проверка. Командование рассматривает вариант с более суровым наказанием для старших по чину офицеров и менее суровым – для младших. Отставных генералов, подписавших письмо, накажут лишением воинского звания.

Между тем, французские мусульмане продолжают опасаться нападений на фоне роста исламофобских настроений в последнее время. В апреле произошел ряд инцидентов с осквернением мечетей по всей стране.

Например, в городе Таланс (пригород Бордо) на стенах здания мечети неизвестные оставили краской лозунги «Иммиграция убивает» и «Уберите ваши мечети». Незадолго до этого в западном городе Нанте была уничтожена в результате поджога дверь мечети. Примерно в это же время 24-летнему неонацисту предъявили обвинения в угрозах в адрес мечети в Ле-Мане, также на западе страны.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община приверженцев ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.