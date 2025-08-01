Президент России Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает переговорный процесс с Украиной. Об этом он сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме.
«Переговоры всегда востребованы и всегда важны, если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. Как можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Мы из гуманитарных соображений передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших», — сказал он.
По словам Путина, для мирного урегулирования необходим «обстоятельный разговор», который должен проходить «в тиши переговорного процесса, а не на публике».
Он также назвал реакцию украинской стороны «позитивной» и заявил, что стороны договорились продолжать контакт «без камер, без политического треска».
«Искать компромисс можно только в спокойном режиме», — отметил он.
При этом президент России признал, что переговорные группы «пока не заработали», но Москва рассчитывает на возобновление диалога.
Прямые контакты между делегациями России и Украины были возобновлены в мае. Три раунда прошли 16 мая, 2 июня и 23 июля.
На первом этапе стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». На втором — обсудили передачу тел погибших военнослужащих и обменялись меморандумами по вопросам мирного урегулирования.
На третьем раунде обсуждались предложения о кратковременных перемириях на 24–48 часов вдоль линии фронта — для эвакуации раненых и передачи тел погибших. С таким предложением выступила российская делегация.
Украина, в свою очередь, предложила до конца августа организовать встречу лидеров в расширенном формате — с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что такая встреча должна стать финальной точкой: «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец».