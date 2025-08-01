Президент России Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает переговорный процесс с Украиной. Об этом он сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме.

«Переговоры всегда востребованы и всегда важны, если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. Как можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Мы из гуманитарных соображений передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших», — сказал он.

По словам Путина, для мирного урегулирования необходим «обстоятельный разговор», который должен проходить «в тиши переговорного процесса, а не на публике».

Он также назвал реакцию украинской стороны «позитивной» и заявил, что стороны договорились продолжать контакт «без камер, без политического треска».

«Искать компромисс можно только в спокойном режиме», — отметил он.

При этом президент России признал, что переговорные группы «пока не заработали», но Москва рассчитывает на возобновление диалога.