Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф направится в Россию после завершения визита в Израиль.

«Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верьте или нет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 31 июля.

Американский лидер добавил, что рассчитывает ввести санкции против России, если та не выполнит условия, выдвинутые Вашингтоном.

«У нас есть около восьми дней, так что да, мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли его [президента РФ Владимира Путина] санкции», — сказал Трамп.

Ранее Трамп установил для России 10-дневный срок — до 8 августа — в течение которого армия должна прекратить огонь в Украине. Он отметил, что после истечения этого срока США введут пошлины и «другие меры» против Москвы.