ВОЙНА В УКРАИНЕ
Спецпосланник Трампа едет в Россию
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию после визита в Израиль для продолжения переговоров с Владимиром Путиным
Стив Уиткофф и Владимир Путин / Reuters
1 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф направится в Россию после завершения визита в Израиль.

«Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верьте или нет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 31 июля.

Американский лидер добавил, что рассчитывает ввести санкции против России, если та не выполнит условия, выдвинутые Вашингтоном.

«У нас есть около восьми дней, так что да, мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли его [президента РФ Владимира Путина] санкции», — сказал Трамп.

Ранее Трамп установил для России 10-дневный срок — до 8 августа — в течение которого армия должна прекратить огонь в Украине. Он отметил, что после истечения этого срока США введут пошлины и «другие меры» против Москвы.

Изначально срок составлял 50 дней, начиная с 14 июля, однако позже Трамп сократил его.

Стив Уиткофф стал основным переговорщиком США с Россией. Он уже четыре раза посещал страну — в феврале, марте и дважды в апреле — для встреч с Путиным.

В Кремле ранее заявили, что приняли заявления Трампа к сведению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что экономика страны функционирует под «огромным количеством санкций» и выработала «определенный иммунитет». Он также подчеркнул, что Москва привержена мирному урегулированию конфликта.

