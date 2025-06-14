ТУРЦИЯ
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В Анкаре обсудили последствия удара по Ирану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности в связи с ударами Израиля по Ирану и ростом напряженности в регионе
В Анкаре обсудили последствия удара по Ирану
Под председательством президента Турции в резиденции состоялось заседание по вопросам национальной безопасности / AA
14 июня 2025 г.

Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции состоялось заседание по вопросам национальной безопасности. Главной темой совещания стала ситуация, вызванная ударами Израиля по Ирану, и последствия для региона и мира.

В ходе встречи были всесторонне рассмотрены действия Израиля, сопровождающиеся нарастающей агрессией, а также дипломатические усилия, предпринимаемые для прекращения конфликта.

Участники совещания обсудили влияние израильских атак на региональную и глобальную безопасность, а также возможные ответные шаги и меры, которые может предпринять Турция.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын и официальный представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

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