Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции состоялось заседание по вопросам национальной безопасности. Главной темой совещания стала ситуация, вызванная ударами Израиля по Ирану, и последствия для региона и мира.

В ходе встречи были всесторонне рассмотрены действия Израиля, сопровождающиеся нарастающей агрессией, а также дипломатические усилия, предпринимаемые для прекращения конфликта.

Участники совещания обсудили влияние израильских атак на региональную и глобальную безопасность, а также возможные ответные шаги и меры, которые может предпринять Турция.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын и официальный представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.