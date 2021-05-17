Турецкие вооруженные силы нейтрализовали главаря террористической РПК Халефа аль-Мухаммеда, известного как Софи Нуреттин, на севере Ирака, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Террорист под кодовым именем Софи Нуреттин, руководивший РПК в Сирии, местоположение которого было определено нашей Национальной разведывательной организацией в результате длительных усилий, был нейтрализован в ходе операции, проведенной на севере Ирака», – отметил лидер страны.

Софи Нуреттин является самым «высокопоставленным» террористом из боевого крыла РПК, уничтоженным до сегодняшнего дня.

Президент добавил, что террорист был замешан во многих кровавых террористических актах, направленных против народа Турции, включая атаки на турецких солдат во время операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

«Этот террорист был одним из тех, кто приказал убить 13 ни в чем не повинных людей в районе Гара», – указал Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду казнь боевиками РПК тринадцати безоружных людей, содержащихся в пещере в Гара.

Президент подтвердил, что Турция продолжит антитеррористические операции пока каждый из террористов ОНС/РПК не будет нейтрализован.

Софи Нуреттин разыскивался Министерством внутренних дел Турции и по линии Интерпола с «красным уведомлением». «Красные уведомления» – бумаги с красным углом, которые предполагают арест указанного в них лица с последующей экстрадицией его в страну, инициировавшую розыск.

Террорист присоединился к РПК в 1990 году, был членом центрального комитета РПК и военного совета ОНС. В 1995 году он отвечал за диверсии и теракты в восточной турецкой провинции Ван, затем в Хаккари и Ширнаке, а после 2007 года – в Диярбакыре.

Он был наставником другого высокопоставленного террориста РПК Мурата Карайылана.

В 2015 году он стал высокопоставленным командиром РПК/ОНС в Сирии и руководил всеми операциями террористов против Турции в районе сирийской границы.

В ходе своей более чем 35-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель не менее 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.