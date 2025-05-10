ПОЛИТИКА
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Венгрия и Украина втянуты в дипломатическую войну
Венгрия выслала украинского гражданина, которого обвинили в шпионаже и связали с высланными ранее украинскими дипломатами
Венгрия и Украина втянуты в дипломатическую войну
Арест гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже / скриншот видео
10 мая 2025 г.

Правительство Венгрии заявило о высылке гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в субботу. По версии Будапешта, задержанный ранее работал дипломатом.

В задержании участвовало контртеррористическое подразделение спецназа. Имя и должность подозреваемого не раскрываются.

Власти Венгрии опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой спецназовцы вытаскивают мужчину из автомобиля у площади Францисканцев в центре Будапешта. Задержание произошло поздно вечером в пятницу.

Подозреваемого связали с двумя украинскими дипломатами, которых выслали из Венгрии в пятницу днtм. Они также обвиняются в шпионаже.

Украина ситуацию не прокомментировала.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила деятельность секретной сети, созданной венгерской военной разведкой. По данным СБУ, агенты собирали информацию о дислокации и активности подразделений ВСУ, отслеживали местных чиновников и пытались наладить агентурную сеть.

Венгрия в свою очередь объявила персонами нон грата двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в ведении шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием.

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