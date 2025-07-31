Верховная рада Украины восстановила полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ранее были ограничены.

Новый законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. За его принятие проголосовал 331 депутат, сообщает издание «РБК-Украина».

Заседание Рады транслировалось в прямом эфире — впервые с начала российско-украинской войны. Ранее такие трансляции были запрещены из соображений безопасности.

Позднее Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку инициативы. Он заявил, что уже подписал закон и подчеркнул его важность для независимой работы антикоррупционных и правоохранительных органов.

«Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению», — добавил он в специальном видеообращении.