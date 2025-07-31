ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Рада вернула независимость антикоррупционным органам
Верховная рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП, отменив скандальное решение, вызвавшее протесты внутри страны и критику со стороны Запада
Рада вернула независимость антикоррупционным органам
Рада вернула полномочия антикоррупционным органам / Reuters
31 июля 2025 г.

Верховная рада Украины восстановила полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ранее были ограничены.

Новый законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. За его принятие проголосовал 331 депутат, сообщает издание «РБК-Украина».

Заседание Рады транслировалось в прямом эфире — впервые с начала российско-украинской войны. Ранее такие трансляции были запрещены из соображений безопасности.

Позднее Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку инициативы. Он заявил, что уже подписал закон и подчеркнул его важность для независимой работы антикоррупционных и правоохранительных органов.

«Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению», — добавил он в специальном видеообращении.

recommended

22 июля парламент Украины принял законопроект № 12414, который фактически ограничивал независимость НАБУ и САП. Этот документ был подписан Зеленским и вызвал волну протестов внутри страны, а также недовольство со стороны европейских партнеров Киева.

Спустя два дня, 24 июля, президент внес в Раду новый законопроект № 13533, который отменял спорные положения предыдущего закона.

По информации Financial Times, около 70 депутатов от партии «Слуга народа» опасались голосовать за новый документ. Они считали, что возвращение полномочий может привести к уголовному преследованию парламентариев, поддержавших прежнюю инициативу.

СвязанныеTRT Global - Украина может лишиться всей невоенной помощи из Европы
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us