Верховная рада Украины восстановила полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ранее были ограничены.
Новый законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. За его принятие проголосовал 331 депутат, сообщает издание «РБК-Украина».
Заседание Рады транслировалось в прямом эфире — впервые с начала российско-украинской войны. Ранее такие трансляции были запрещены из соображений безопасности.
Позднее Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку инициативы. Он заявил, что уже подписал закон и подчеркнул его важность для независимой работы антикоррупционных и правоохранительных органов.
«Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению», — добавил он в специальном видеообращении.
22 июля парламент Украины принял законопроект № 12414, который фактически ограничивал независимость НАБУ и САП. Этот документ был подписан Зеленским и вызвал волну протестов внутри страны, а также недовольство со стороны европейских партнеров Киева.
Спустя два дня, 24 июля, президент внес в Раду новый законопроект № 13533, который отменял спорные положения предыдущего закона.
По информации Financial Times, около 70 депутатов от партии «Слуга народа» опасались голосовать за новый документ. Они считали, что возвращение полномочий может привести к уголовному преследованию парламентариев, поддержавших прежнюю инициативу.