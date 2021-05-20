Депутаты Государственной думы РФ отказались вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом потому, что большая часть такого имущества находится в бывших странах СССР, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны», – цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

По словам депутата, «самое большое количество недвижимости» за рубежом у российских чиновников не в Великобритании, США и Испании, а в странах СНГ. При этом он не стал говорить о том, что мешает запретить имущество в западных странах и разрешить в странах Содружества.

Крашенинников добавил, что в России уже есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», а о необходимости ввести ограничение на владение недвижимостью в зарубежных странах «всегда говорила коммунистическая фракция».

Ранее, 30 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для чиновников, военнослужащих и других госслужащих. Запрет касается членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров и других категорий.

17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, занимающие высокие государственные посты, не могут иметь недвижимость за границей.

«Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость», – сказал спикер Кремля. Если же есть имущество, например в США или Чешской Республике, которые Россия объявила недружественными странами, то они «должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками».