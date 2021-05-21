Глава Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции (парламент) Акиф Чагатай Кылыч посетил офис TRT Deutsch в Берлине, сообщает TRT Haber.

Таким образом Кылыч решил поддержать филиал TRT в Германии, в адрес которого недавно поступило письмо с расистскими угрозами.

«Мы хотели собраться вместе с вами, чтобы продемонстрировать вам нашу поддержку и нашу солидарность и еще раз сказать всему миру и Германии, что такие вещи неприемлемы с точки зрения свободы прессы в любой точке мира», – заявил глава Комиссии.

Политик также выразил уверенность, что турецкие медиа в Германии и вещающие на турецком языке по-прежнему будут оставаться образцом беспристрастной журналистики и альтернативной точки зрения.

19 мая новостная платформа TRT Deutsch, принадлежащая телерадиокомпании Турции TRT, получила письмо «расистского, антимусульманского и антитурецкого» характера, подписанное экстремистской группой Prinz Eugen.

Мотивом для угроз могло послужить то, что в течение последних двух недель TRT Deutsch широко освещала преступления Израиля в отношении палестинцев, считают в редакции.

За последний год немецкий офис TRT получил уже третье письмо с угрозами. Расследования первых двух не привели ни к каким результатам, хотя полиция обещала оперативно прояснить ситуацию.