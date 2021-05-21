Представители Республиканской партии из комитета Палаты представителей США представили доклад, в котором имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории, сообщает FOX News.

Первые сообщения об инфекциях в результате утечек из китайских лабораторий и предупреждения американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности, датируются 2017 годом, утверждают республиканцы.

В докладе отмечается, что к институту в Ухане, где проводились работы, причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ним людей появлялись уже осенью 2019 года.

Авторы исследования также указали на старания Китая не допустить международные группы к расследованию реального источника коронавируса – как это было в январе в 2021 года во время визита делегации Всемирной организации здравоохранения в Ухань.

Ранее международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из соответствующей лаборатории.

Накануне канадское издание The Globe and Mail сообщило, что китайские военные ученые работали вместе с сотрудниками канадской Национальной лаборатории микробиологии над изучением возбудителей инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Эбола, лихорадка Ласса и лихорадка Рифт-Валли, и ставили эксперименты над этими патогенами.

По данным газеты, один из китайских исследователей – Янь Фэйху из Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК), впоследствии разработавшей вакцину от COVID-19 – имел доступ к лабораторному блоку, где изучались одни из самых опасных заболеваний в мире.

Ранее аналитики JPMorgan Chase & Co заявили, что пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года.

Число умерших от COVID-19 на планете достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.