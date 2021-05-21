Перед выборами в правительстве сменили куратора молодежной политики: теперь возглавлять Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ, Росмолодежь) будет 30-летняя Ксения Разуваева. Новость об этом, как охарактеризовали СМИ, «любопытном назначении» попала в медиапространство вместе с подробностями личной жизни и благосостояния молодой чиновницы. Журналисты выяснили, что она замужем за человеком, у которого от первого брака трое детей и который занимает высокооплачиваемые должности, а на ее маму записан особняк в Подмосковье стоимостью более 70-миллионов рублей. Не менее интересным является и инсайд «Ведомостей» о том, что 30-летняя лидер молодежи, которая уверенно шла по карьерной лестнице, только в этом году получила диплом о высшем образовании, позволивший ей официально устроиться в аппарат президента. Решение премьер-министра Михаила Мишустина о рокировке кадров в Росмоле в целом привело к тому, что журналисты стали выяснять, чем вообще занимается ведомство и есть ли результаты у его работы.

Работа с деньгами вместо молодежи

Прежний руководитель Росмолодежи 41-летний Александр Бугаев, который занимал пост «главного по молодежи» с 2017 года, не остался без работы: премьер-министр Михаил Мишустин назначил его первым заместителем министра просвещения Сергея Кравцова. Бугаеву, правда, прочили пост губернатора, что произошло с другими кандидатами из «кадровой колоды» первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, который является куратором внутренней политики. Но, как теперь полагают эксперты, опыта в Росмолодежи, видимо, недостаточно для назначений подобного рода. Зато работать в российском просвещении, одной из самых болезненных на сегодняшней день сфер в России, он подойдет.

Эксперты отмечают, что во время работы Бугаева Росмолодежь была передана в прямое подчинение правительству: теперь ее курирует лично вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, был принят «Закон о молодежной политике в РФ», который обещал меры господдержки и, по сути, должен предотвратить утечку молодых и талантливых кадров за рубеж.

Однако основная роль Бугаева на прежней должности, по мнению журналистов, сжалась до финансового распределителя. Кстати, бюджет ФАДМ за последние пять лет вырос в феноменальные 9 раз – с 2 млрд в 2016-м до 18 млрд рублей в 2021-м. Телеграм-каналы пишут о том, что главным достижением Бугаева стало превращение ФАДМ в один из наиболее влиятельных центров при практически полном отсутствии ощутимых результатов. Особо наглядно ситуацию раскрывает опрос, по итогам которого в группе от 14 до 25 лет о существовании Росмолодежи знало менее 7% респондентов. «За три года молодежь только сильнее отдалилась от государства», – указывают авторы канала «Незыгарь». Источник, «знакомый с обсуждением вопроса», подтвердил журналистам: «Большое число молодых людей среди участников несогласованных митингов в поддержку Алексея Навального в Москве и Санкт-Петербурге показало, что работа должным образом не велась».

К протестам на улицах привел в том числе отказ от идеологической работы с молодежью «постнашистского периода», считает канал аналитического центра «Политген» под руководством политконсультанта Ярослава Игнатовского. Он перечисляет ошибки в работе с молодежью, сделанные за последние, хорошо финансируемые, пять лет. Среди них – применение устаревших форматов работы в качестве имитации молодежной политики: регулярные молодежные форумы, которые были популярны и действенны в нулевых, уже тогда исчерпали себя и сейчас не работают. Кроме того, «уже непозволительно» отсутствие цифровых коммуникаций с нынешним поколением: эта недоработка привела к тому, что мнением подростков сейчас манипулируют тиктокеры. Также незнание реальных проблем разных сегментов молодежи стали причиной недавнего шутинга и нападения на учителей, которые, по слухам, стали катализатором к смене власти в Росмоле.

Зато ФАДМ за годы своей деятельности не раз попадала под пристальное внимание силовиков: руководство агентства проверяли ФАС и МВД. Известно, что в 2018 году у экс-помощника главы Росмолодежи Алексея Аветисова были изъяты документы и техника. Инсайдеры связывали этот обыск с делом о нарушении антимонопольного законодательства, а именно с заключением госконтрактов между Росмолодежью и победителями аукционов на возведение инфраструктуры Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме»: такое ограничение конкуренции привело, в частности к невозможности снизить цену на торгах. После этого Росмолодежь называли «Территорией коррупционного смысла».

Также в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что якобы рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росмола, которым на тот момент являлась Екатерина Драгунова. Речь шла о махинациях на сумму более 800 млн рублей в рамках выделенных в 2018 году по линии Росмолодежи грантов вузам. Драгунова ушла с должности по собственному желанию, и через два дня Мэр Москвы Сергей Собянин назначил ее на должность председателя столичного Комитета общественных связей. Контракт с Драгуновой заключен на срок полномочий мэра столицы.

Почему была назначена Разуваева?

Новая глава ФАДМ Ксения Разуваева – экс-сотрудница аппарата президента. Ее назначение связывают с началом переформатирования агентства и создания новой структуры с усилением функционала до министерского. Источники сообщают, что следом за ротациями в столичной Росмолодежи процесс перейдет в регионы: «планируется уже к осени начать формировать «молодежную вертикаль», систему межрегионального сотрудничества, которая включит в себя государственные молодежные организации и региональные управления молодежной политики. Важнейшая задача, которая стоит перед Разуваевой, это реформа молодежных консультативных органов в регионах.

«Государство пытается найти контакт с новым поколением граждан, у которого другие каналы коммуникации, другие принципы восприятия информации, другие паттерны поведения», – считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. И Разуваева – правильный человек для этого, считает он. Из всех ее инициатив он вспомнил акцию «Мы вместе» во время пандемии 2020 года, когда нуждающимся гражданам оказывали психологическую помощь, помогали с доставкой продуктов и лекарств: это «во многом ее детище», говорит Федоров.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Немцев отмечает, что «Разуваева тяготеет к публичности, которой была лишена, работая в АП, а в должности руководителя агентства она сможет раскрыться как публичный руководитель в полной мере».

Официально карьерный рост нового молодежного лидера выглядит так. В 2013 году Ксения Денисовна руководила московским отделением всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», сотрудничала с «Молодой гвардией «Единой России»», создала Фонд поддержки общественных инициатив и добровольчества. С начала 2014 года была замдиректора государственного автономного учреждения культуры «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» (отвечает за организацию летних путевок для детей льготных категорий граждан). В мае 2014 года Разуваева возглавила «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр, учрежденный Росмолодежью). Кстати, по данным из открытых источников, портфель госзакупок этого бюджетного учреждения в 2014-2021 годах превысил 1 млрд рублей.

Одновременно Разуваева организовала форумы и фестивали: в 2017 году она руководила дирекцией по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ, в 2018-м – дирекцией по проведению Года добровольца (волонтера) в России.

В 2021 году она официально устроилась на работу во внутриполитический блок администрации президента, поскольку до этого у нее не было полного высшего образования, рассказали «Ведомостям» сразу два источника. Официально же сообщается, что Разуваева окончила Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и позже получила степень магистра в Российском государственном социальном университете. Даты учебы в вузах не раскрываются в биографии лидера молодежи, зато отмечается, что в 2018 году Ксения Денисовна была награждена орденом Дружбы.

Но гораздо большее внимание блогеров и журналистов привлекла неофициальная информация о Ксении Разуваевой. В 2015 году Разуваева участвовала в конкурсе на звание «самой сексуальной российской патриотки» и заняла в нем пятое место. Также СМИ сообщили, что Разуваева может быть супругой бывшего замминистра просвещения, а ныне вице-президента группы «Просвещение» Павла Зеньковича. В 2012-2017 годах он занимал пост начальника УОП, где новая глава Росмолодежи трудилась до недавнего назначения. Зенькович в то время был женат, от первого брака у него трое детей. Разуваева в его декларации, а он в ее появилась в 2017 году.

Известно, что на мать молодой чиновницы записан особняк площадью 500 кв. м с собственным бассейном и сауной, который располагается в деревне Лобаново Истринского района. На участке имеются гараж на шесть автомобилей, беседка с камином и барбекю, пруд с водопадом и русской баней, зона отдыха с очагом, китайская беседка и фонтан. В мае 2020 года дом Разуваевых был выставлен на продажу по цене 87 млн рублей. Затем цена была снижена до 70 млн рублей. Сейчас объект сдается в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.

Некоторые эксперты считают, что «наличие столь большого количества неприглядных подробностей личной жизни нового главы Росмолодежи с подробностями длительного адюльтера сотрудника кабмина становится для самой Ксении Разуваевой «сигналом» из более высоких кабинетов о необходимости сохранять системность и управляемость – и, по сути, Росмолодежь с Разуваевой может ожидать лишь имитации деятельности».

Однако большинство экспертов смену руководства в Росмоле восприняли позитивно. Ожидается, что команда Разуваевой сможет вернуть агентство к исполнению его первоначальной задачи, и Росмолодежь наконец станет ключевым актором молодежной политики на всех уровнях. Ведь сейчас в России к молодежи относится около 40 миллионов человек, а государственная молодежная политика (в том числе форумы, конкурсы, слеты) охватывает не более 1-1,5 миллиона.