ТУРЦИЯ
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Токаев: Турция впечатляет успехами в военной промышленности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о стремлении расширить стратегическое партнерство с Турцией в сфере информационных технологий и высокотехнологичного оборонного производства
Токаев: Турция впечатляет успехами в военной промышленности
Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев / Акорда
29 июля 2025 г.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достижения Турции в оборонной промышленности и выразил стремление к более тесному сотрудничеству.

«Под руководством президента Эрдогана Турция вступает в новую эпоху и превращается в одно из самых уважаемых и влиятельных государств мира», — отметил Токаев.

Он поздравил Турцию с проведением 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025: «На выставке IDEF 2025 были представлены успехи Турции в военных технологиях. Мы хотим развивать эти технологии совместно».

Президент Казахстана также подчеркнул значимость экономического и технологического взаимодействия между двумя странами: «Турция — один из наших ключевых стратегических партнеров в сфере экономики и инвестиций».

Отдельное внимание в переговорах было уделено информационным технологиям, цифровым системам и проектам в области искусственного интеллекта.

«Мы придаем большое значение укреплению турецко-казахстанских отношений в технологической сфере», — подчеркнул казахстанский лидер.

Он добавил, что Казахстан и Турция обладают широкими возможностями для углубления стратегического партнерства в сфере цифровизации и ИИ.

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