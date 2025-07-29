Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достижения Турции в оборонной промышленности и выразил стремление к более тесному сотрудничеству.

«Под руководством президента Эрдогана Турция вступает в новую эпоху и превращается в одно из самых уважаемых и влиятельных государств мира», — отметил Токаев.

Он поздравил Турцию с проведением 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025: «На выставке IDEF 2025 были представлены успехи Турции в военных технологиях. Мы хотим развивать эти технологии совместно».

Президент Казахстана также подчеркнул значимость экономического и технологического взаимодействия между двумя странами: «Турция — один из наших ключевых стратегических партнеров в сфере экономики и инвестиций».

Отдельное внимание в переговорах было уделено информационным технологиям, цифровым системам и проектам в области искусственного интеллекта.

«Мы придаем большое значение укреплению турецко-казахстанских отношений в технологической сфере», — подчеркнул казахстанский лидер.

Он добавил, что Казахстан и Турция обладают широкими возможностями для углубления стратегического партнерства в сфере цифровизации и ИИ.