ТУРЦИЯ
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Турция и Казахстан расширяют стратегическое партнерство
На встрече с казахстанским коллегой президент Эрдоган заявил о расширении стратегического партнерства между двумя странами. Также в совместном заявлении лидеры выразили поддержку правам турок-киприотов
Турция и Казахстан расширяют стратегическое партнерство
Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев / AA
29 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в рамках пятого заседания Совета стратегического сотрудничества.  

Президент напомнил, что стратегическое партнерство между двумя странами было провозглашено в 2009 году, а в 2021 году выведено на уровень расширенного стратегического сотрудничества. 

По словам Эрдогана, на встрече обсуждались конкретные шаги по увеличению объемов транзита казахстанской нефти через Турцию, а также совместные проекты в военной и оборонной промышленности.  

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности и борьбе с террористическими организациями, в частности с FETÖ. 

Президент Турции отметил, что в принятом совместном заявлении стороны подтвердили поддержку равных и неотъемлемых прав турок-киприотов. 

В ходе выступления Эрдоган также резко высказался в адрес Израиля. Он заявил, что Тель-Авив продолжает варварские атаки против населения Газы и применяет голод как оружие.  

«Израиль использует голод, особенно против палестинцев, как оружие. Это самый наглядный пример того, насколько далека эта страна от человечности», — заявил турецкий лидер. 

По его словам, из Газы поступают кадры, «хуже, чем из нацистских лагерей» — более жестокие и бесчеловечные.  

«На глазах у всего мира народ уничтожается голодом и жаждой. Мы непременно увидим день, когда те, кто совершает геноцид против жителей Газы, предстанут перед судом истории и закона», — подчеркнул Эрдоган. 

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