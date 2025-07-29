Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в рамках пятого заседания Совета стратегического сотрудничества.

Президент напомнил, что стратегическое партнерство между двумя странами было провозглашено в 2009 году, а в 2021 году выведено на уровень расширенного стратегического сотрудничества.

По словам Эрдогана, на встрече обсуждались конкретные шаги по увеличению объемов транзита казахстанской нефти через Турцию, а также совместные проекты в военной и оборонной промышленности.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности и борьбе с террористическими организациями, в частности с FETÖ.

Президент Турции отметил, что в принятом совместном заявлении стороны подтвердили поддержку равных и неотъемлемых прав турок-киприотов.

В ходе выступления Эрдоган также резко высказался в адрес Израиля. Он заявил, что Тель-Авив продолжает варварские атаки против населения Газы и применяет голод как оружие.

«Израиль использует голод, особенно против палестинцев, как оружие. Это самый наглядный пример того, насколько далека эта страна от человечности», — заявил турецкий лидер.

По его словам, из Газы поступают кадры, «хуже, чем из нацистских лагерей» — более жестокие и бесчеловечные.

«На глазах у всего мира народ уничтожается голодом и жаждой. Мы непременно увидим день, когда те, кто совершает геноцид против жителей Газы, предстанут перед судом истории и закона», — подчеркнул Эрдоган.