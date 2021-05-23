Дроны Bayraktar TB2 для Польши

24 дрона с полным оснащением – системами управления и разведки, а также логистическим пакетом. Готовый к эксплуатации комплект новых беспилотных летательных аппаратов должен поступить на вооружение польской армии в 2022 году, пишет WP Tech.

Bayraktar TB2 – это дрон класса MALE – Medium-Altitude, Long-Endurance (средней высоты, длительной выносливости), разработанный в Турции. Это новое оружие – первые испытания в воздухе прошли в 2014, а через год его купили вооруженные силы Турции. По сравнению с аналогичными системами американского производства турецкое оборудование отличается выгодной ценой.

Сумма, которую Польша заплатит за турецкие беспилотники, не разглашается, западные источники оценивают стоимость одного дрона (без оборудования, логистики и системы наблюдения) примерно в 3 миллиона долларов.

Bayraktar TB2 – характеристики и вооружение

Bayraktar​​напоминает небольшой самолет – его длина 6,5 метра, а размах крыльев – 12 метров. Он может подниматься на высоту до 8 км и находиться в воздухе более 24 часов (по неофициальным данным – до 27 часов полета).

Беспилотник весом до 650 кг был модифицирован для нагрузок вооружением – оружие массой до 75 кг можно разместить на четырех подкрыльевых узлах. На практике это означает возможность использования управляемых противотанковых ракет, а также высокоточных управляемых бомб МАМ-L и МАМ-С с лазерным наведением.

Со временем, по мере развития, арсенал дронов, вероятно, будет намного обширнее.

Bayraktar TB2 – боевое применение

Важно отметить, что Bayraktar TB2 – это БПЛА, испытанный во время реальных боевых действий и, что важно для Польши, – против российской техники.

Турецкие дроны успешно использовались в том числе Азербайджаном во время недавних боев в Карабахе, которые были своего рода полигоном для испытаний новых видов оружия, таких как барражирующие боеприпасы, боевые дроны или самодельные дроны, переоборудованные из старых самолетов.

Bayraktar TB2 также показал хорошие результаты во время турецкой операции «Весенний щит» (Bahar Kalkanı Harekâtı) в Сирии против войск Башара Асада и его союзников. Хотя турки потеряли там как минимум несколько дронов, они доказали свою полезность при атаке наземных целей.

Беспилотники Bayraktar TB2 также работали, когда противник использовал сильную противовоздушную оборону и современные системы радиоэлектронной борьбы – во время боев в Сирии были уничтожены среди прочего современные зенитные комплексы Панцирь.

Этот тип беспилотников также приобрела Украина, которая в апреле 2021 года применила их в Донбассе. В данном случае Bayraktar TB2 использовался как разведывательный беспилотник. При этом беспилотником руководил не один центр управления воздушным движением, а цепочка операторов, которые по мере выполнения миссии «передавали» друг другу контроль над дроном.

Турция – вторая армия НАТО

Турция может показаться довольно необычным для Польши поставщиком оружия. Однако стоит помнить, что это страна с развитой оборонной промышленностью и технологиями, позволяющими конструировать самые современные виды оружия.

Турецкий ВПК, благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами, в настоящее время разрабатывает множество моделей собственного оружия: от стрелкового до ракетных систем, от современных танков, подводных лодок до многоцелевых самолетов пятого поколения.

Более того, Турция – единственная страна, кроме Израиля, которая смогла заставить американцев предоставить доступ к исходному коду программного обеспечения F-16. Это дает государству полную автономию в модернизации оборудования и интеграции с самолетами любого вооружения. Это привилегия, которой нет даже у ближайших союзников США.

Также стоит отметить, что Турция – одна из немногих стран НАТО, которая проводит реальные военные операции, позволяя проверить возможности своего оборудования и тактику его использования.