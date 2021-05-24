Марш независимости, или национальный гимн Турции, был официально принят Великим Национальным Собранием (парламент Турции) 12 марта 1921 года – за два с половиной года до образования республики в 1923 году. Это было очень тяжелое время для турецкого народа. Стамбул был оккупирован странами Антанты, а в Анатолию (азиатская часть Турции), пользуясь капитуляцией Османской армии, вторглась Греция. Довольно быстро продвигаясь, греки рассчитывали захватить как можно больше территорий для провозглашения великой Греции, о которой так долго грезили греческие националисты.

На пути у греческой армии встали добровольцы – бывшие солдаты Османской армии, которые не смирились с капитуляцией и продолжили борьбу за свою независимость и свободу. Отступать добровольцам было попросту некуда. Потеря Анатолии означала потерю родной земли, родного очага, массовое изгнание и фактически уничтожение турецкого народа. В соответствии с Севрским мирным договором, Османский султанат был расчленен, а его земли поделены между Великобританией и Францией. Несмотря на то, что союзники «оставили» некогда великой империи небольшой кусочек Анатолии, мало кто сомневался, что истинная цель раздела Османских земель – это изгнание мусульманского населения. Так было в ходе разрушительных Балканских войн, поэтому множество мусульманских беженцев знали на своем личном примере, что произойдет если у Османских мусульман не останется даже своего клочка земли.

Несмотря на оккупацию Стамбула и капитуляцию Османского султаната, в турецкой глубинке зародилось сопротивление, которое не признало Севрский мир и другие кабальные соглашения. Турецкое национальное движение рассчитывало консолидировать все силы, готовые сражаться с общим врагом, и постепенно стало альтернативным центром власти в гибнущем государстве. Именно в это критическое время и возникла потребность не только в том, чтобы приободрить солдат, но и вдохновить их на победу, которая тогда казалась недостижимой. Учитывая популярность стихотворного жанра и любовь мусульман к поэзии, было решено объявить конкурс на лучшие стихи для гимна будущей республики.

Стихи, легшие в основу гимна, написал Мехмет Акиф Эрсой (ум. 1936) – известный османский интеллектуал, поэт и переводчик Корана на турецкий язык. В детстве Мехмет Акиф получил фундаментальное религиозное образование. Блестяще владел арабским, французским и персидским, не говоря уже о родном турецком, на котором он писал стихи. Будучи дипломированным ветеринаром, Мехмет Акиф работал на государственной службе, а также давал частные уроки, занимаясь в то же самое время переводом исламских религиозных книг с арабского языка. Однако основным занятием Мехмета Акифа было написание стихов и статей для различных изданий. После начала войны с великими державами в 1914 году и особенно во время вторжения греческой армии Мехмет Акиф, будучи узнаваемым автором, выступает в различных мечетях Анатолии, призывая людей к единству и сопротивлению оккупации.

Необходимо отметить, что семитомник своих стихов под названием «Сафахат», Мехмет Акиф начал писать еще до Первой мировой войны в 1911 году, однако закончил только в 1933, то есть всего за несколько лет до своей смерти. «Сафахат» собрал всю боль автора, который был невольным наблюдателем разрушения Османского общества и государства. В своих стихах Мехмет Акиф пытался не только выразить свою боль, но и раскрыть причины бедствия общества, найти способы преодоления этих бедствий.

19 ноября 1920 года в городе Кастамону он произносит свою знаменитую речь, в которой осуждает Севрский договор, призывая соотечественников бороться с оружием в руках против оккупации. После поражения в Первой мировой войне Османская армия была распущена, поэтому вторжению греческой армии могли помешать только добровольческие части, которые начали формироваться и оказывать ожесточенное сопротивление. Слова, сказанные Мехметом Акифом, тронули слушающих до глубины души, поэтому было решено издать его речь в виде небольшой брошюрки и распространить ее среди турецких солдат.

Интересно, что поначалу Мехмет Акиф Эрсой не хотел принимать участие в конкурсе стихов для национального гимна, так как за победу полагалась награда. Будучи глубоко верующим человеком, он отвергал всякую награду за участие в каких-либо конкурсах, однако в конце концов послушал доводы друзей и согласился принять в этом участие. Всего было подано более семи сотен стихов от различных авторов, однако отборочная комиссия и депутаты национального собрания остановились на стихах Мехмета Акифа. От вознаграждения победитель все равно отказался, а деньги, вырученные за победу в конкурсе, были направлены благотворительному фонду при Турецком Обществе Красного Полумесяца.

В своих стихаx Мехмет Акиф выступает противником всякого насилия. Война, по его мнению, должна вестись не ради материальных причин, не ради захвата чужих земель, а исключительно ради общей веры. Неспроста и сам гимн начинается со слов «Не бойся». Адресуя эти слова турецким солдатам, автор указывает на свободу как неотъемлемое право тех, «кто живет с Богом в сердце», тех, кто верит в Бога и следует его заповедям. Вера в Бога, говорит Мехмет Акиф, освобождает и придает сил, лишает страха и сомнений. Без веры победа недостижима. Победа – это не обретение богатств этого мира, не ради славы сражаются турецкие солдаты, и не ради трофеев, но ради обретения «Райского Дома родного». Таким образом религиозность пронизывает турецкий гимн с самых первых строк.

В отличие от популярных тогда материалистических течений, Мехмет Акиф рассматривает человека не в качестве случайного продукта эволюции, выброшенного в реальность без цели и смысла, но как существо, основная цель которого заключается в духовном развитии. Важнейшая задача человека, по мнению Мехмета Акифа, это сохранение и приумножение духовных ценностей и нравственная трансформация личности. Дух народа напрямую связан с духом конкретного человека, поэтому свою задачу он видел не столько в поднятии боевого духа солдат, сколько в объединении всего народа перед общим врагом.

Несмотря на то, что и в гимне, и в других стихах Мехмета Акифа присутствует обращение к нации и родине, это ни в коем случае нельзя воспринимать как призыв к национализму. Подчеркивая особый статус родной земли, Мехмет Акиф показывает, что земля важна не сама по себе, а как знак уважения к тем, кто пролил за нее свою кровь, защищая общую веру. Мехмет Акиф – радикальный противник национализма, для него националистические идеи только разобщают мусульман, тогда как религия призвана их объединить. Интересно, что еще во время Первой мировой войны Мехмет Акиф старался регулярно посещать захваченных в плен мусульманских солдат из враждебных армий – держав Антанты, чтобы оказать им посильную помощь и продемонстрировать то, как мусульмане должны вести себя друг с другом.

В самом гимне и в других произведениях Мехмет Акиф никогда не упоминает кровную связь или этническую принадлежность как нечто дающее преимущество одним мусульманам над другими. Сам Мехмет Акиф, имея албанские корни, неоднократно это подчеркивал, оставаясь искренним патриотом Турции. Нацию, по его мнению, может объединить исключительно общая вера. Так было сотни лет, и именно религиозное единство делало Османский султанат одним из сильнейших государств в мире. Турки, арабы или черкесы – все были частью мусульманского общества, растворяя свои националистические чувства в котле мусульманского единства. Национализм же, по мнению Мехмет Акифа, это западный феномен, который контрабандным путем попал в исламский мир и стал иностранным орудием против Ислама. То есть колониализм, по мнению Эрсоя, использовал националистические движения для разрушения мусульманских стран и отдаления мусульманских народов друг от друга. Османский султанат, как и многие другие мусульманские страны, является красноречивым примером того, как национализм разрушил многонациональное общество и обострил отношения между народами, приведя некогда могущественное государство к гибели.

Подводя итог, можно сказать, что стихи Эрсоя – это обращение не столько к туркам, сколько ко всем мусульманам и тем народам, что страдают от колониализма и притеснения. Неспроста Неджметтин Турынай, один из специалистов по турецкой литературе, указывает, что Марш независимости очень быстро вышел за пределы Турции и был переведен на языки других мусульманских народов. Выступая на мероприятии по случаю 100-летия принятия государственного гимна Турции президент Эрдоган также подчеркнул, что «Марш независимости» всегда был источником вдохновения в борьбе за свободу для турецкого народа и всех угнетенных». Именно поэтому этот год объявлен годом Мехмета Акифа Эрсоя и государственного гимна Турции, который объединил и сплотил нацию в самый трудный для нее час, показав всем, что «Освобождение – право народа, который молится Единому Богу!»