В апреле текущего года количество кредитных карт, которыми владеют россияне, подошло к рекордным 40 млн, а общий объем задолженности по ним второй месяц подряд держится выше ₽1 трлн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно отчету, в апреле число активных кредитных карт в результате шестимесячного роста достигло отметки в 39,5 млн, что больше мартовского уровня на 1,2% и показателя годом ранее на 14%.

Портфель задолженности клиентов по кредитным картам также продолжил увеличиваться и поставил новый исторический рекорд, увеличившись за прошлый месяц на 1,9% и достигнув суммы в ₽1,021 трлн. Впервые портфель превысил отметку в ₽1 трлн в марте.

Кроме того, в апреле продолжали увеличиваться и «плохие» долги по кредитным картам. Число кредиток с просрочкой более 90 дней по итогам апреля выросло на 1% и достигло 2,57 млн, а задолженность по ним увеличилась на 1,3%, до рекордных ₽153,3 млрд.

По словам аналитиков, увеличение объема карт в обращении обусловлено ростом спроса на данный вид банковского кредитования и активностью кредиторов – карты давно вошли в маркетинговые активности банков.

Если еще несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то к настоящему времени этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты, прокомментировали эксперты.

Ранее в Центральном банке РФ заявили о том, что чистая прибыль банковского сектора в стране по итогам апреля выросла до ₽202 млрд.

Для сравнения: в апреле 2020 года из-за вспыхнувшей пандемии коронавируса прибыль российских банков составила всего ₽32 млрд.