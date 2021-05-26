Сотни детей и подростков, прибывших из Марокко в Сеуту, испанский анклав в Северной Африке, в качестве беженцев, ютятся на складах или спят в городских парках, пишет The Guardian.

Начиная с 17 мая более 8 тыс. мигрантов пересекли испано-марокканскую границу вплавь – на надувных лодках или даже просто со спасательным кругом. По меньшей мере два человека погибли при попытке перехода через заставу Тарахаль.

По словам испанских властей, около 7000 из тех, кто нелегально пробрался в Испанию , были депортированы обратно в Марокко. Исключение было сделано только для прибывших в город детей и подростков.

438 несовершеннолетних приплыли в Сеуту одни, без сопровождения взрослых.

«Мы работаем над решением проблемы детей, которые приехали одни, – заявил испанский министр социальных прав и повестки дня до 2030 года Ионе Беларра телеканалу RTVE, – важно понимать, что дети очень маленькие – в возрасте семи–девяти лет».

Многие из них отправлены на склады, превращенные во временные убежища, где они проведут 10 дней на карантине под надзором полиции, пока не станет ясно, что они не заражены коронавирусом.

Некоторые дети, которым удалось сбежать со склада, жалуются на переполненность и отсутствие горячей еды. Маленьких мигрантов кормили только яблоками, йогуртами и бутербродами. Многие были вынуждены спать на полу.

«Я бы предпочел спать в заброшенной машине, как я делал первые несколько дней. Так удобнее», – рассказал ElDiario.es один ребенок.

«Я хочу выбраться отсюда», – поделился другой мигрант в интервью для El País.

На видеозаписи со склада видно, что полы в уборной покрыты экскрементами – туалеты в помещении перестали работать.

Еще больше несовершеннолетних спят в парках и на улицах Сеуты. У них нет доступа к еде в принципе – равно как и финансовых средств, чтобы приобрести ее.

Должностные лица города с населением 85 000 человек обратились за помощью к другим регионам Испании. «Мы не можем справиться, слишком много детей», – заявил на этой неделе Национальному радио Карлос Ронтом, один из заместителей мэра Сеуты.

Работники социальных служб говорят, что некоторые дети хотят вернуться домой, в то время как другие надеются остаться в Испании независимо от желания их семьи.

Некоторые, как, например, 14-летний подросток, который разговаривал с Associated Press, признался, что родители одобрили их опасное путешествие в Испанию.

«Они знают, что если я поеду в Испанию, у меня может быть будущее, – объяснил он. – Вы же видите, что на моей родине родители не могут работать, система образования очень слабая. Что я могу сказать?».

Save the Children призвала власти рассмотреть ситуацию каждого ребенка в индивидуальном порядке. «Перед депортацией несовершеннолетних крайне важно, чтобы власти обеспечили безопасность и соответствие с точки зрения развития и прав детей», – говорится в заявлении организации.

Amnesty International также не оставила без внимания кризис в Сеуте: «Мы напоминаем испанским властям о том, что они должны обеспечить защиту интересов ребенка во всех случаях и что эти молодые люди должны иметь возможность – при необходимости – обращаться за международной защитой».

Организация также раскритиковала Марокко за ослабление контроля на границе. «Марокко играет жизнями людей, – сказала представитель Amnesty International Вирджиния Альварес. – Они не должны использовать людей, в том числе своих собственных граждан, в качестве пешек в политической игре».

Решение Марокко о послаблении контроля над миграционными потоками стало ответом на действия Мадрида, который недавно позволил лидеру Фронта ПОЛИСАРИО (Народного фронта за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) и президенту непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики Брахиму Гали пройти в Испании лечение после заражения COVID-19.

Представитель испанского министерства иностранных дел отметил, что прием Гали «был продиктован чисто гуманитарными соображениями».