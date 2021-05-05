Марокко заявило о предоставлении политического убежища бывшему президенту Женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону, сообщает Middle East Monitor.

Решение Рабата стало ответом на действия Испании, которая недавно позволила лидеру Фронта ПОЛИСАРИО (Народного фронта за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) и президенту непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики Брахиму Гали въехать на свою территорию для лечения после заражения COVID-19.

Представитель испанского министерства иностранных дел отметил, что прием Гали «был продиктован чисто гуманитарными соображениями».

Эксперты отмечают, что это редкий случай, когда арабская мусульманская страна открыто начинает «игру» с европейскими сепаратистами.

Другой причиной разногласий между Мадридом и Рабатом стали оставшийся нерешенным вопрос демаркации морской границы, а также позиция Испании в отношении признания Дональдом Трампом суверенитета Марокко над Западной Сахарой – испанцы подтвердили свою поддержку международным нормам (то есть, что вопрос Западной Сахары должен быть решен на референдуме под эгидой ООН).

Испанские СМИ и политические деятели в то же время обвиняют Марокко в ослаблении контроля за трафиком нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков на Пиренейский полуостров. Правая партия Vox уже призвала ввести экономические санкции против Рабата за этот «шантаж».

В Vox считают, что десятки нелегальных иммигрантов успешно прибыли в испанский анклав Сеута, потому что Марокко не стал препятствовать им – опять же из-за инцидента с Гали.

Фронт ПОЛИСАРИО также подверг критике последние шаги Рабата. Член Национального секретариата движения Уби Бухрая Башир заявил, что Марокко использует свой традиционный метод. «Действительно неуместно использовать это как предлог для шантажа Испании по экономическим, торговым и иммиграционным вопросам», – сказал он.

Карлес Пучдемон возглавлял Женералитет Каталонии (высший орган самоуправления автономного сообщества, включающий парламент и правительство) в 2016-2017 гг.

Осенью 2017 года он, вопреки испанскому законодательству, объявил суверенитет Каталонии. В данный момент скрывается в Бельгии. Испанские власти обвиняют политика в подготовке мятежа и нецелевом использовании бюджетных средств.

Избранный в 2019 году сторонниками каталонской независимости в Европарламент Пучдемон был лишен парламентской неприкосновенности 9 марта 2021 года. Это открыло путь для его экстрадиции на родину.

В Испании его ждет новое дело и, скорее всего, тюрьма. В 2019 году Верховный суд страны уже приговорил политика к 13 годам заключения. Сам Пучдемон намерен добиваться в суде ЕС восстановления своего неподсудного статуса.